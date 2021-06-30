قوات الأمن السودانية تنتشر في محيط القصر الرئاسي

انتشرت قوات أمن سودانية، اليوم الأربعاء، في محيط القصر الرئاسي بالخرطوم، لمنع وصول أي مسيرات احتجاجية أعلنت عنها بعض المجموعات السياسية المعارضة للحكومة الانتقالية في البلاد.

الخرطوم - سبوتنيك. وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بانتشار قوات نظامية بكثافة في محيط القصر، تحوطا من تظاهرات معلنة ومتجهة نحوه.

وقال شهود عيان للوكالة، إن قوات الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع تجاه مئات المتظاهرين، الذين كانوا يرغبون في الوصول إلى مباني القصر الرئاسي، لتسليم مذكرة لرئيس مجلس السيادة السوداني، بشأن "حل" الحكومة الحالية، واستبدالها بـ"حكومة كفاءات"، لفترة انتقالية تستمر لمدة عام واحد فقط، يعقبها انتخابات.

ودعا تحالف "نداء الحوار والوفاق الوطني" إلى مسيرات احتجاجية، تتوجه نحو القصر الرئاسي، لتسليم مذكرة إلى مجلس السيادة الانتقالي.

ويطالب التحالف السياسي الجديد، الذي يضم عدة أحزاب، بتشكيل حكومة جديدة تضم كفاءات فقط، من جميع القوى السياسية، لوقف الاحتقان السياسي، وإصلاح الوضع الاقتصادي في البلاد.

ويضم تحالف "نداء الحوار والوفاق الوطني"، حزب "المؤتمر الشعبي" و"حركة الصلاح الآن"، وأحزاب أخرى.