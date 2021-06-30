تسجيل
13:25 GMT30 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    أعمدة الكهرباء

    ما هي تكلفة الربط الكهربائي بين مصر والأردن والعراق؟

    © REUTERS / Go Nakamura
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/03/1048560790_0:0:3072:1728_1200x675_80_0_0_16255a0bfab66c34adaf35c10fe0db33.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202106301049424329-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%9F/

    كشف وزير الكهرباء المصري، تكلفة الربط الكهربائي، بين مصر والأردن والعراق.

    أعلن الوزير المصري، أن "وزارة الكهرباء المصرية، تقوم حاليا بالتنسيق مع الحكومة الأردنية بعد إجراء الدراسات اللازمة لزيادة سعة خطوط الربط بين الجانبين لتزيد على 500 ميغاواط، ومن المقرر أن تصل السعة إلى ما يقرب من ألفي ميغاواط قبل مد بغداد بالكهرباء"، بحسب تصريحاته بموقع "إندبندنت عربية".

    رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020
    © AP Photo / Kirsty Wigglesworth
    رئيس الوزراء العراقي: الربط الكهربائي مع دول الخليج سينجز العام القادم

    وقال إن "الربط الكهربائي الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، من المقرر أن يتخطى حاجز الـ35 مليار جنيه (حوالي 2.2 مليار دولار أمريكي)".

    وأوضح الوزير أن "مد العراق بالكهرباء المصرية، تقرر بعد اتفاق وقع أثناء زيارة رئيس الحكومة العراقية إلى القاهرة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والربط سيكون على خط نقل كهرباء بجهد 500 كيلوفولت".

    وتابع أن: "عمليات نقل الكهرباء إلى العراق ستبدأ مع نهاية عام 2024 على مراحل عدة بشكل تدريجي، والمرحلة الأولى سيُنقل نحو 150 ميغاواط بعد زيادة السعة الكهربائية في الخطوط الأردنية، وتبدأ المرحلة الثانية مع تدشين خط آخر لنقل الكهرباء من عمان إلى بغداد بطول 300 كيلومتر ومقرر الانتهاء منه مع نهاية العام الحالي على أن يحوّل نحو 700 ميغاواط بشكل مبدئي في العام الأول من التشغيل، قد ترتفع إلى 1000 ميغاواط في العامين التاليين".

    ولفت شاكر إلى أن "فائض الكهرباء المولدة في مصر تخطى الـ35 ألف ميغاواط".

    إطلاق مشروع الربط الكهربائي بين الأردن والعراق في 2022

    وأعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية أنه من المقرر بدء تشغيل مشروع الربط الكهربائي الأردني العراقي في عام 2022.

    ونقلت وكالة أنباء "عمون" عن الوزارة ما ورد في التقرير السنوي لانجازتها لعام 2020، والذي أفادت فيه بأنه تم تجديد عقد تبادل الطاقة لعام 2020 مع جمهورية مصر العربية وتوقيع اتفاقية عقد تزويد بالطاقة الكهربائية من الجانب الأردني إلى الجانب العراقي وتم البدء بتنفيذ المشروع في المرحلة الأولى والتي سيتم بموجبها تصدير 1000 ج.و/ساعة سنوياً من الأردن الى العراق.

    مدينة عمان، الأردن 4 أبريل 2021
    © REUTERS / STRINGER
    إطلاق مشروع الربط الكهربائي بين الأردن والعراق في 2022

    وأضاف التقرير أنه تم توقيع مذكرة تفاهم لرفع قدرة تزويد الجانب الفلسطيني بالطاقة الكهربائية من 24 ميغا واط/ساعة إلى 80 ميغا واط/ساعة والتوقيع على اتفاقية إنشاء محطة تحويل الرامة على الحدود الأردنية الفلسطينية بإستطاعة 2×80 م ف.أ 132/33 ك.ف.

    في السياق ذاته، تم توقيع مذكرة تفاهم وتفويض الشركات المعنية في الأردن والسعودية لإعداد اتفاقيات الربط واختيار النموذج الأفضل لتمويل المشروع، كما بلغت نسبة الطاقة الكهربائية المولدة باستخدام الغاز الطبيعي 80 % والطاقة المتجددة بنسبة 20 %.

    وبخصوص التوليد باستخدام الزيت الصخري، فقد تم تنفيذ المشروع الذي يعتمد على الحرق المباشر للصخر الزيتي لتوليد الكهرباء من قبل شركة عطارات للطاقة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من التجارب التشغيلية للمشروع وتشغيله تجارياً خلال الربع الثالث من العام 2021.

    وتعمل الوزارة في مجال ترشيد استهلاك الطاقة على تنفيذ العديد من المشاريع في المحافظات وبمختلف القطاعات من خلال صندوق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الوزارة وبالتعاون مع عدد من الشركاء.

    انظر أيضا:

    وزيرة الطاقة الأردنية: المباحثات مع دمشق تركزت على تعزيز خطوط الربط الكهربائي
    رئيس الوزراء العراقي: الربط الكهربائي مع دول الخليج سينجز العام القادم
    العراق: الربط الكهربائي مع الخليج والأردن لن يغني عن شراء الطاقة من إيران
    إطلاق مشروع الربط الكهربائي بين الأردن والعراق في 2022
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مباراة دور الـ 16 من بطولة يورو 2020 - كابتن منختب سويسرا جرانيت جاكا يعبر عن فرحته بالفوز على المنتخب الفرنسي في المعلب الوطني في بوخارست، رومانيا 28 يونيو 2021
    أبرز لحظات دور الـ16 من "يورو 2020"
    أمريكا: نحن لا نطالب الشركاء الاختيار بيننا وبين الصين
    أمريكا: نحن لا نطالب الشركاء الاختيار بيننا وبين الصين
    مدمرة الصواريخ الأمريكية أرلي بارك
    النسخة الجديدة من مدمرة الصواريخ الأمريكية "أرلي بارك"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك