الجيش اليمني يعلن إحباط تقدم "أنصار الله" ومقتل عدد من مقاتليها شمالي صعدة

قال الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، إن قواته أوقعت، اليوم الأربعاء، قتلى وجرحى في صفوف جماعة "أنصار الله" في محافظة صعدة معقل الجماعة شمال غربي اليمن.

القاهرة- سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض، عن المسؤول الإعلامي في لواء "الصقور" بالجيش اليمني، المقدم لواء الرفاعي، قوله، إن "عناصر الحوثيين حاولوا الالتفاف والتسلل إلى تباب الخطاب والخيال الاستراتيجيتين المطلتين على سوق آل ثابت المركزي (مديرية قطابر) شمال غربي صعدة".

وأضاف أن العملية شهدت معارك عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وإسناد بري ومدفعي من التحالف العربي، تم خلالها إحباط تقدم الحوثيين، مؤكدا "مقتل وإصابة العديد من عناصر الحوثيين وتدمير ثلاث عربات عسكرية كانت في طريقها لإسنادها خلال المعارك".

من جهة ثانية، ذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله" (الحوثيين)، أن 8 مدنيين أصيبوا في قصف صاروخي ومدفعي "عشوائي نفذه الجيش السعودي" على منطقة وسوق الرقو في مديرية منبه الواقعة على الشريط الحدودي شمال غربي صعدة، مشيرا إلى تحليق مكثف لمروحيات "أباتشي" تابعة للتحالف العربي على منطقة الرقو منذ ساعات الصباح الأولى.

في 13 كانون الثاني/ يناير العام الماضي، أعلنت القوات الحكومية السيطرة على تلة الربع وتلال مطلة على وادي جلال المحاذي لسوق منطقة آل ثابت في مديرية قطابر شمال غربي صعدة بعد معارك مع جماعة "أنصار الله" بمختلف الأسلحة.