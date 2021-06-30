أمير قطر يعتمد 5 سفراء جدد بينهم سفير السعودية... فيديو

تسلم تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، أوراق اعتماد 5 سفراء جدد لدى الدوحة، بينهم سفير المملكة العربية السعودية، حيث جرى استقبالهم في الديوان الأميري.

ذكرت ذلك صحيفة "الراية" القطرية، مشيرة إلى أن أمير البلاد تسلم أوراق اعتماد السفراء الجدد وفي مقدمتهم الأمير منصور بن خالد آل سعود، سفير السعودية.

حضرة صاحب السمو الأمير المفدى يتسلم أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد لدى الدولة ويمنح وسام الوجبة لسفيري ماليزيا والولايات المتحدة #تلفزيون_قطر pic.twitter.com/fSZ8splIJ0 — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) May 24, 2017

وتسلم أمير قطر أوراق اعتماد سفير جمهورية نيجيريا الاتحادية يعقوب عبد الله أحمد، وسفير دولة كوريا الجنوبية جون هو لي، وسفير غينيا الاستوائية بينيكنو ماتوتي تانغ، إضافة إلى سفير كولومبيا هايمي ارنانديز، وذلك خلال استقباله للسفراء الخمسة في الديوان الأميري بالدوحة.

وخلال استقباله للسفراء الجدد رحب تميم بن حمد، بهم وأعرب عن تمنياته لهم بالتوفيق وقيادة العلاقات بين قطر ودولهم إلى مزيدا من التطور والنماء، في حين نقل سفراء الدول الخمس تحيات قادة بلادهم إلى أمير قطر.