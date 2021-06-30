نفتالي بينيت: إسرائيل تدافع عن نفسها بنفسها

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، إن بلاده تدافع عن نفسها بنفسها ضد أي تهديد خارجي.

وأفادت القناة العبرية الـ13، اليوم الأربعاء، بأن تصريحات نفتالي بينيت جاءت خلال الاحتفال بذكرى بنيامين زئيف هرتزل، زعيم الحركة الصهيونية، التي شدد خلالها على أن حكومة بلاده لن تتوانى في الدفاع عن نفسها بنفسها ضد أي تهديدات تذكر.

רה"מ בנט בטקס לזכר בנימין זאב הרצל: "ישראל לא תכבול את ידיה מלהבטיח את ביטחוננו, נפעל בתקיפות מול איומים מרחוק ומקרוב"@gilicohen10 pic.twitter.com/GiRJR9Va3V — כאן חדשות (@kann_news) June 30, 2021

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بلاده ستدافع عن نفسها دائما ضد أي تهديد، خاصة التهديدات الإيرانية، وأن حكومة بلاده الجديدة ستقوم بضمان أمن إسرائيل.

בנט: "ישראל לא תכבול את ידיה מלהבטיח את ביטחוננו - נפעל מול איומים מרחוק ומקרוב" @LiorKenan — חדשות 13 (@newsisrael13) June 30, 2021

وبشأن الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادته، أوضح نفتالي بينيت أن الائتلاف الحاكم الحالي في بلاده نشأ عبر قيود سياسية ولكن مع كل يوم يمر يبدو له أن هذا الائتلاف هو حكومة بلاده المنشودة.

وأصبح نفتالي بينيت، زعيم حزب "يمينا" الديني المتشدد، رئيسا لوزراء إسرائيل منذ 13 يونيو/ حزيران الجاري، بعدما تقدم ائتلافه الحكومي على منافسيه، وتمكن من تشكيل الحكومة.