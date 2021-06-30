وزيرة التضامن المصرية: ثورة 30 يونيو وفرت حياة كريمة لكل المصريين

علقت وزيرة التضامن المصرية نيفين القباج، على حلول الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو/ حزيران، اليوم الأربعاء، ووجهت رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تزامنا مع احتفالات مصر بهذه المناسبة.

وقالت القباج، على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، إنها تهنئ السيسي والجيش والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثامنة للثورة، مشيرة إلى أنها كانت بداية لحقبة جديدة من البناء والتنمية.

وأوضحت وزيرة التضامن المصرية أنها وجميع العاملين في الوزارة توجه رسالة تهنئة إلى الرئيس المصري والجيش والشعب العظيم، بمناسبة ثورة الـ 30 من يونيو، التي كانت وستظل نقطة تحول، وبداية لحقبة البناء والاستثمار والتنمية، التي وفرت حياة كريمة لكل مصري ومصرية.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق اليوم، إن ثورة 30 يونيو عبرت عن أقوى الثوابت المصرية وأشدها رسوخا، ولم تكن مجرد لحظة عابرة.

وأوضح أن ثورة الـ 30 من يونيو، عبرت عن الانتماء للوطن والولاء للأرض، موجها رسالة شكر إلى كل من رفض التطرف والإرهاب، مؤكدا أن مصر لن تنساهم.