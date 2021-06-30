محمد بن راشد يعرض مشهدا لم يره أحد ويستشهد بآية من القرآن... فيديو

عرض محمد بن راشد، حاكم دبي، نائب رئيس دولة الإمارات، مقطع فيديو، قال إنه لمشهد لم يره أحد من البشر، قبل أن يتم التقاطه بواسطة مسبار "الأمل" الإماراتي، الذي أطلقته الإمارات إلى كوكب المريخ.

واستشهد محمد بن راشد بآية من القرآن الكريم: "فلا أقسم بالشفق. والليل وما وسق. والقمر إذا اتسق".

" فلا أقسم بالشفق ، والليل وما وسق، والقمر اذا اتسق" صدق الله العظيم ..



لأول مرة في تاريخ البشرية يصور مسبار الأمل - أول مسبار عربي إسلامي - ظاهرة الشفق المتخفي Discrete Aurora على الكوكب الأحمر .. لنفتح للبشرية آفاق جديدة لدراسة هذه الظاهرة الكونية الربانية … pic.twitter.com/cNSa07QTdb — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) June 30, 2021

وتابع: "لأول مرة في تاريخ البشرية يصور مسبار الأمل، الذي يعد أول مسبار عربي إسلامي، ظاهرة الشفق المتخفي على الكوكب الأحمر (المريخ)".

وقال محمد بن راشد: "هذا الأمر يفتح للبشرية آفاقا جديدة لدراسة هذه الظاهرة الكونية الربانية".

ونشرت الصفحة الرسمية لمسبار "الأمل" على "تويتر" سلسلة تدوينات عن الصور التي التقطها مسبار الأمل، تقول إحداها، إن هذه الصور استثنائية وغير مسبوقة، وهي المرة الأولى التي يتم فيها التقاط هذه الظاهرة بتفاصيل عالية الدقة.

تعد هذه الصور الاستثنائية والغير مسبوقة هي المرة الأولى التي يتم فيها إلتقاط هذه الظاهره بتفاصيل عالية الدقة.



وتُظهر الصور كوكب المريخ عند الغسق، ويمكننا ملاحظة نقاط من الضوء في الجانب المظلم (اليلي)، وهي عبارة عن الشفق المنفصل، pic.twitter.com/ZGEJgt70q2 — Hope Mars Mission (@HopeMarsMission) June 30, 2021

ولفتت في تدوينة أخرى إلى أن الصور تظهر كوكب المريخ عند الغسق، مضيفة: "يمكننا ملاحظة نقاط من الضوء في الجانب المظلم (اليلي)، وهي عبارة عن الشفق المنفصل".

وذكرت الصفحة في تدوينة ثالثة أن هذه الصور تم التقاطها في 22 و23 أبريل/ نيسان وفي 6 مايو/ أيار 2021.

تم التقاط هذه الصور، في 22 و 23 أبريل و 6 مايو 2021، وتوضح انبعاثات الأكسجين الذري المحيط بكوكب المريخ بطول موجي 103.4 نانومتر، بواسطة جهاز المقياس الطيفي للأشعة فوق البنفسجية لمسبار الأمل. pic.twitter.com/1PZqTosmoo — Hope Mars Mission (@HopeMarsMission) June 30, 2021

وتوضح الصور انبعاثات الأكسجين الذري المحيط بكوكب المريخ بطول موجي 103.4 نانومتر، مشيرة إلى أنه تم قياسها بواسطة جهاز المقياس الطيفي للأشعة فوق البنفسجية لمسبار الأمل.