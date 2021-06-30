الدفاع المصرية تنشر فيديو لقاعدة "3 يوليو" البحرية غربي البلاد

نشرت وزارة الدفاع المصرية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لقاعدة "3 يوليو" البحرية في منطقة جربوب قرب مدينة مرسى مطروح شمال غربي البلاد.

وصرحت الوزارة المصرية أن القاعدة العسكرية تتوافق منشآتها مع كود القواعد البحرية العالمية".

وأضافت أن الحديث يدور عن "نطاق عسكري متكامل يشكل قاعدة انطلاق لحماية مقدرات الأمة المصرية على طول الاتجاهين الاستراتيجين الشمالي والغربي".

وأوضحت أن قاعدة "3 يوليو" ستشهد تنفيذ المناورة "قادر" 2021، التي تعد من أضخم وأكبر المناورات فى الجيش المصرى.