ضبط أحزمة ناسفة ومنطلق لعمليات إرهابية وسط العراق ... صور

ضبطت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأربعاء، وكرا ينطلق منه الإرهابيون لتنفيذ عمليات إرهابية، مع كدس يحتوي أحزمة ناسفة في محافظة بابل وسط البلاد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من ضبط وكر للإرهابيين والعثور على كدس عتاد بداخل مزرعة تعود لأحد الإرهابيين الهاربين في بابل".

من خلال العمليات الاستباقية وتفعيل الجهد الاستخباري وملاحقة الخلايا النائمة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من ضبط وكر للارهابيين والعثور على كدس عتاد بداخل مزرعة تعود لاحد الارهابيين الهاربيين يحتوي ٦عبوات ناسفة و٣ احزمة ناسفة... pic.twitter.com/7gavPCPPdq — خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) June 30, 2021

وأوضحت الخلية الأمنية، أن الكدس يحتوي 6 عبوات ناسفة و3 أحزمة ناسفة وقنابل "هاون" ومتفجرات أخرى وكتب تحرض على التطرف.

ونوّهت خلية الإعلام الأمني العراقي، إلى "أن هذا الوكر يعد منطلقا لعمليات الإرهابيين، وتم رفع المواد المضبوطة أصولياً من قبل الأجهزة المختصة".

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا الاتحادية)، بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.