توتر أمني في طرابلس اللبنانية... فيديو

خرج الوضع الأمني عن السيطرة في منطقتي باب التبانة والقبة في مدينة طرابلس الواقعة شمالي لبنان، وذلك إثر خروج مسلحين إلى الشوارع وإطلاق النار في الهواء.

وبدأت الأحداث بعد ورود معلومات لم يتم التأكد منها عن وفاة طفل يتنفس بواسطة ماكينة الأوكسجين، بسبب الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي.

في المقابل عمد أهالي منطقة باب التبانة على إجبار الجيش المتواجد في المنطقة على الانسحاب وقاموا بإقفال مداخل المنطقة. وتسود حالة من الفوضى في مناطق التوتر بطرابلس في هذه الأثناء.

الجيش ينتشر بكثافة في التبانة... وهذا ما يفعله pic.twitter.com/gprvWtyVPu — Lebanon 24 (@Lebanon24) June 30, 2021

وأدى الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي فضلا عن شح المحروقات في محطات تعبئة الوقود إلى وقوع إشكالات أمام محطات في بيروت تخللها إطلاق نار لا سيما في منطقة عائشة بكار، إضافة إلى منطقة الجية الواقعة إلى الجنوب من بيروت.

مراسل "الجديد": المحلات التجارية في طرابلس تقفل أبوابها إضافة إلى قطع عدد من الطرقات الداخليه تزامناً وإطلاق نار في الهواء احتجاجاً pic.twitter.com/BJsDd1jpqk — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) June 30, 2021

وأفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" بانفجار خزان مازوت في بلدة الخيارة في البقاع الغربي أدى إلى مقتل مواطن في العقد الثالث من العمر من بلدة غزة. وقد عملت عناصر من الدفاع المدني للسيطرة على الحريق.