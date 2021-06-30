تسجيل
21:05 GMT30 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، السعودية، 2018

    الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في السعودية... ما أهدافها وأهميتها الاقتصادية؟

    © REUTERS
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/04/1048273569_0:10:2001:1135_1200x675_80_0_0_b4d88cbb5012187304bc1a344bd2d766.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202106301049429214-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%9F/

    ضمن المحاولات الملكية لتحقيق رؤية 2030، أطلق ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، استراتيجية وطنية للنقل والخدمات اللوجستية، تهدف لترسيخ مكانة المملكة لتكون مركزا لوجستيا عالميا يربط القارات الثلاث.

    وتسعى الاستراتيجية إلى الارتقاء بخدمات وسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية، وأنماط النقل الحديثة لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

    وقال مراقبون إن الاستراتيجية الوطنية الجديدة تنبع من مكانة المملكة الاقتصادية والسياسية والجغرافية، وخطوة هامة لتحقيق رؤية 2030، حيث تهدف لزيادة الإيرادات غير النفطية.

    ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
    © AP Photo / Bandar Aljaloud
    ولي العهد السعودي يطلق استراتيجية وطنية للنقل والخدمات اللوجستية لربط القارات الثلاث

    استراتيجية جديدة

    واعتبر ولي السعودي أن هذه الاستراتيجية ستسهم في تعزيز القدرات البشرية والفنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة، وتعزز الارتباط بالاقتصاد العالمي.

    وأكد محمد بن سلمان أن تلك الاستراتيجية ستمكن المملكة من استثمار موقعها الجغرافي الذي يتوسط القارات الثلاث في تنويع اقتصادها، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تركز على تطوير البنى التحتية، وإطلاق العديد من المنصات والمناطق اللوجستية في المملكة، وتطبيق أنظمة تشغيل متطورة، وتعزيز الشراكات الفاعلة بين المنظومة الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق أربعة أهداف رئيسة هي: تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي- الارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية- تحقيق التوازن في الميزانية العامة- تحسين أداء الجهاز الحكومي- طفرة في النقل الجوي.

    أهداف ومزايا

    اعتبر المستشار ماجد بن أحمد الصويغ، المستشار المالي والمصرفي والاقتصادي السعودي، أن إعلان ولي العهد محمد بن سلمان، عن استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية تثبت للعالم أجمع مدى قوة ومكانة المملكة ضمن مجموعة العشرين.

    وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تهدف الاستراتيجية إلى ترسيخ مكانة المملكة عالميًا بربط القارات الثلاث، وسرعة النقل والارتقاء بخدماته ووسائله، وتعزيز أنماط النقل الحديثة مما يساعد في عملية ازدهار المدن في المملكة وسرعة تحقيق رؤية قادتها، من المشروعات والمستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، ما سيسهم في تعزيز القدرات البشرية، والفنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة، وستعزز الارتباط بالاقتصاد العالمي.

    ويرى الصويغ أن أهمية الخدمات اللوجستية تكمن في إدارة سلسلة التوريد التي تضمن تزويد الشركات بما تحتاجه من موارد لتصنيع المنتجات، ومن ثم إرسالها من جديد للأسواق، ومن أهم أهدافها تأمين نقل البضائع إلى منطقة التسليم والتحكم في عملية نقل البضائع ومعالجة أي مشاكل تظهر خلال عملية النقل أو التسليم، وكذلك تقديم خدمة لوجستية مميزة لخلق ميزة تنافسية للشركات التي تقدم خدمات النقل بالإضافة إلى الإسهام في تحسين جودة خدمات ما بعد البيع، مما سيعزز رضى العملاء.

    مناظر عامة للمدن العربية - مدينة جدة، السعودية
    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
    السعودية تطلق منطقة لوجستية جديدة في جدة

    وأكد أن الاستراتيجية الجديدة تهدف لتحقيق أكبر ربح ممكن من خلال الاستثمار في هذا القطاع، والدقة في أوقات التسليم واحترام المواعيد نظرا لسرعة التنفيذ ولجودة العمليات التشغيلية، مما سيعزز الناتج الحالي للسعودية، بما يعادل 50 مليار دولار سنويا، وهذه أرباح استثمارات غير نفطية.

    وتابع: "هذه الخطة ستدعم التحسن المعيشي للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة، كما أن مكانة المملكة بين القارات الثلاث يدعمها قوة سياسية وأمنية وجغرافية واقتصادية وإسلامية، فهذه العوامل كفيلة بإنجاح أي مشروع تقدم على فعله المملكة وتعمل عليه بسواعد أبنائها ودعم جميع القطاعات والوزارات التي تعمل بشكل متحد لإنجاح هذه الخطط الاستراتيجية ضمن خطط رؤية 2030.

    الربط بين الشرق والغرب

    بدوره، اعتبر فواز كاسب العنزي، المحلل السعودي، أن إطلاق السعودية للاستراتيجية الوطنية للخدمات اللوجستية تبع من مكانتها الإقليمية والدولية والاقتصادية، حيث تعتبر من الدول المأرجحة في سوق البترول، ودولة اقتصادية وقيادية في منظمة الأوبك، ولها مكانة جغرافية كبيرة، حيث تعد موقعًا استراتيجيًا عالميًا يربط القارات الثلاث.

    وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، التغيير الجديد من وزارة النقل إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية، يؤكد أن المملكة تسعى لتكون أحد الدول الرابطة بين الشرق والغرب والسوق الأوروبية.

    وتابع: "النقل هنا يأتي من خلال النقل البحري والبري والجوي، ولا تقتصر الاستراتيجية على ما تنتجه المملكة وتصدره للأسواق المستهلكة أو الدول التي تطلب المنتجات سواء مواد بترولية أو غيرها، وهذا دليل على أن المملكة مقبلة على تنويع الصناعات وتنطلق من الموانئ التجارية للمملكة وما يربطها أيضا داخل المملكة من سكك حديد وطرق وجسور جوية". 

    الجيش الروسي يوقف اعتماده على الواردات الاجنبية في مجال تكنولوجيا المعلومات
    © Fotolia / Tomasz Zajda
    "سوما" الروسية تدرس المشاركة في مشاريع لوجستية وتكنولوجية مشتركة مع السعودية

    عمليات عسكرية

    ويرى العنزي أن هذا لا يأتي على المستوى الدولي، لكن على المستوى المحلي أيضا، لأن الطرق تعتبر هي الشريان، وربط المناطق والمدن والمحافظات الرئيسية مهما، ويخدم مناطق العمليات العسكرية في المستقبل، حيث أن إنجاح العمليات العسكرية في المناطق دائمًا يتوقف على موضوع الخدمات اللوجستية، وتوفير المتطلبات التموينية في الوقت المناسب والمكان المناسب.

    وأشار إلى أن "المملكة من خلال هذه الاستراتيجية ستتعرف على المواد والمنتجات من مكان تصديرها، والتخطيط وجمع المعلومات وتوفير لعملية توفير البضائع والمواد المطلوبة والمستهلكة ليس على المستوى الإقليمي، بل على مستوى جميع الأسواق العالمية، وهو ما يمكن أن يحفز بعض الدول المتقدمة الصناعية مثل الصين والسوق الأوروبية أن تجعل لها شركة في المملكة للاستفادة من الاستراتيجية.

    يذكر أن محمد بن سلمان أعلن أن الاستراتيجية ستنهض بالمملكة في مجال النقل الجوي لتصل إلى المرتبة الخامسة عالميا، وتزيد وجهاته الأكثر من 250 وجهة دولية، بما يخدم قطاعات مثل الحج والعمرة والسياحة من تحقيق أهدافها الوطنية.

    انظر أيضا:

    "سوما" الروسية تدرس المشاركة في مشاريع لوجستية وتكنولوجية مشتركة مع السعودية
    السعودية تطلق منطقة لوجستية جديدة في جدة
    ولي العهد السعودي يطلق استراتيجية وطنية للنقل والخدمات اللوجستية لربط القارات الثلاث
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مباراة دور الـ 16 من بطولة يورو 2020 - كابتن منختب سويسرا جرانيت جاكا يعبر عن فرحته بالفوز على المنتخب الفرنسي في المعلب الوطني في بوخارست، رومانيا 28 يونيو 2021
    أبرز لحظات دور الـ16 من "يورو 2020"
    أمريكا: نحن لا نطالب الشركاء الاختيار بيننا وبين الصين
    أمريكا: نحن لا نطالب الشركاء الاختيار بيننا وبين الصين
    مدمرة الصواريخ الأمريكية أرلي بارك
    النسخة الجديدة من مدمرة الصواريخ الأمريكية "أرلي بارك"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك