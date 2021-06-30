إعلام: نفتالي بينيت يزور الإمارات قريبا

كشفت مصادر بوزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن اعتزام نفتالي بينيت، رئيس الوزراء، زيارة الإمارات، قريبا.

وجاء في تقرير مطول للقناة العبرية الـ13، مساء اليوم الأربعاء، أن الإمارات تحاول الدفع بتعزيز العلاقات الثنائية مع إسرائيل، وبأن وزارة الخارجية الإسرائيلية تعتزم تنظيم زيارة لرئيس الوزراء، نفتالي بينيت، إلى أبو ظبي، قريبا، دون تحديد الموعد.

وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن زيارة وزير الخارجية، يائير لابيد، إلى الإمارات، اليومين الماضيين، كانت ناجحة، وبأن مصادر بالوزارة مهتمة بزيارة نفتالي بينيت المقبلة لتعزيز العلاقات الثنائية وتقويتها، وكذلك الجانب الإماراتي، معني بالأمر نفسه.

وافتتح وزير الخارجية الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، قنصلية بلاده في دبي، وصرح على هامش الفعالية، بحسب راديو الجيش الإسرائيلي: "لقد اعتدنا على صنع التاريخ. هذه القنصلية ليست مكانا رمزيا، إنها مكان للحياة والسياحة والأعمال والحوار بين شعبين موهوبين".

وتابع لابيد: "السلام الذي نحتفل به اليوم ليس بين الحكومات والقادة، ولكن بين الشعوب والشعوب".

وبحسب البيان المشترك، ناقش وزيرا خارجية إسرائيل والإمارات أهمية تعميق الحوار الاستراتيجي والتعاون لمواجهة التحديات الإقليمية واغتنام الفرص، واتفقا على أن الحوار الاستراتيجي الوثيق سيوفر آلية فعالة لتعزيز القوة الإيجابية للسلام في المنطقة.

وبحث الوزيران أهمية التعاون الإقليمي في مجالات التكنولوجيا، والطاقة النظيفة، والتغير المناخي، وتقنيات الزراعة والمياه، ومكافحة التصحر، والنقل، والصحة.

وبدأ لابيد زيارة هي الأولى للوزير الإسرائيلي إلى الإمارات، أمس الثلاثاء، حيث افتتح السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي.

ويشار إلى أن الإمارات والبحرين قد وقعا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.