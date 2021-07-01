البحرين تتطلع لإنشاء مركز لتصنيع وتوزيع لقاح "سبوتنيك V" في منطقة الخليج

أعلن متحدث باسم الحكومة البحرينية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني يتطلع خلال الزيارة التي يقوم بها إلى موسكو مطلع هذا الشهر إلى لقاء نظيره الروسي سيرغي لافروف، لبحث تطوير التعاون بين البلدين في عدد من المجالات، مشيرا إلى أن بلاده تتطلع لإنشاء مركز لتصنيع وتوزيع لقاح "سبوتنيك V" في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

الدوحة - سبوتنيك. وقال المتحدث في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" في إجابة عن سؤال بشأن الموضوعات التي يعتزم وزير الخارجية البحريني بحثها خلال زيارته إلى العاصمة الروسية: "لقد امتدت العلاقات البحرينية والروسية لعقود عديدة، وأثبتت أنها مفيدة للطرفين. ومن خلال المحادثات الثنائية المستمرة، تسعى البحرين إلى تعميق وتوسيع المبادرات في مجالات مثل الاقتصاد والصحة والثقافة والسياحة".

وأشار المتحدث إلى أن وزير الخارجية البحريني يتطلع للقاء نظيره الروسي سيرغي لافروف من أجل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين.

وعما إذا كان الوزير البحريني سيبحث الإنتاج المشترك للقاحات أو أي تعاون طبي بين البلدين، قال المتحدث: "البحرين وروسيا تتعاونان في عدة مجالات، من بينها المجال الصحي، وفي مواجهة الجائحة، تتعاون الدولتان بشكل وثيق في عمليات التطعيم منذ مرحلة مبكرة. وكجزء من اتفاق تم التوصل إليه في حزيران/يونيو، فإن البحرين تتطلع إلى إنشاء مركز لتصنيع وتوزيع لقاح "سبوتنيك V" في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعما إذا كان يتوقع قيام أي من المسؤولين الروس بزيارة إلى دولة البحرين خلال هذا العام، قال المتحدث: "البحرين تتطلع دائمًا إلى استضافة وفود من روسيا، وترحب المملكة بكل الفرص المتاحة للانخراط في الأمور ذات الاهتمام المشترك والتعاون".

كانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، سيعقد جلسة مباحثات مع نظيره البحريني، عبد اللطيف الزياني، في الثاني من شهر يوليو/ تموز المقبل، في العاصمة الروسية موسكو، سيبحثان خلالها الوضع في سوريا وفي منطقة الخليج.