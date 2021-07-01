وزير خارجية الجزائر يجري مباحثات ثنائية مع نظيره الهندي

أجرى وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، مبحاثات ثنائية مع نظيره الهندي سوبراهمانيام جايشانكر، تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك.

عقدت المباحثات، على هامش اجتماع مجموعة العشرين في إيطاليا، حيث جرى بحث الأوضاع في المنطقة والجهود الدولية لمكافحة جائحة كورونا.

ونشر صبري بوقدوم على "تويتر" صورة ترصد جانبا من مباحثاته مع نظيره الهندي سوبراهمانيام جايشانكر.

خلال اللقاء الذي جمعني مع وزير خارجية جمهورية الهند، السيد سوبراهمانيام جايشانكر، على هامش اجتماع مجموعة العشرين بإيطاليا، تناولنا عديد الملفات المتعلقة بالعلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة، إلى جانب الجهود الرامية لمكافحة جائحة كورونا. pic.twitter.com/6ikdnHbsXR — Sabri Boukadoum | صبري بوقدوم (@Boukadoum_S) June 30, 2021

وشارك وزير خارجية الجزائر في اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين، التي عقدت يومي 29 و30 يونيو/ حزيران الجاري، بعدما تلقى دعوة من نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، الذي كانت بلاده تترأس الاجتماع.