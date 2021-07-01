حمدوك يتحدث عن معركة العبور وأشواط الحسم

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن السودان انتصر في عدة جولات مما وصفه بـ "معركة العبور"، مشيرا إلى أن ما تبقى هو مرحلة الحسم.

جاء ذلك، وفقا لسلسلة تدوينات نشرتها وكالة الأنباء السودانية "سونا" على "تويتر"، اليوم الخميس، أشارت فيها إلى تأكيد حمدوك أن الشعب السوداني واجه الكثير من المعاناة وضياع أحلامه وتطلعاته بسبب الصراعات السياسية.

د. حمدوك: "كلما أحاول التحدث عن صبر شعبنا، أجد الكلمات أقل قدرة من التعبير عما كابده، وما عاناه من ضياع الأحلام والتطلعات التي تذهب مع رياح الصراعات السياسية. #معركة_العبور كسبنا فيها جولات عديدة وما تبقى هو الحسم في الشوط الأخير الذي بدأ بتحقق النصر بجولة نقطة القرار"#عهد_جديد pic.twitter.com/oQNqO17gpY — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) July 1, 2021

لكنه استطرد: "كسبنا جولات عديدة في معركة العبور ولم يتبق سوى الحسم"، مشيرا إلى أن النصر بدأ يتحقق بالوصول إلى مرحلة اتخاذ القرار.

"إن حُكم الشعب لنفسه لن يكون متحققاً بدون القيام بإجراءات تحويل المِلكِيّة الكاملة له، فهذا ما يُحقِّق له الرضا، ويرفع درجة التزامه بالحماية".

رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك#عهد_جديد#الحكم_المحلي pic.twitter.com/ZHXjFjHMUv — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) July 1, 2021

ولفت حمدوك إلى أن حكم الشعب لنفسه لن يتحقق دون تحويل الملكية الكاملة للشعب، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحقق الرضا ويزيد من مستوى التزامه.

د. حمدوك: "إن ما حدث من تقدم كان على مستوى الخارج والعلاقات الدولية، وما قلته مراراً وأكرره إن الخارج وتنشيط العلاقات مع المجتمع الدولي للتنمية ما هو إلا إجراءات لتسليك القنوات وفتح بوابات المرور، لكنني دائما ما أؤكد على أن قدراتنا الداخلية ومواردنا الذاتية هي العامل الأكثر حسما" pic.twitter.com/sPd4ZUvPTu — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) July 1, 2021

وشدد حمدوك على أهمية ما يتم تحقيقه من تقدم على مستوى العلاقات الخارجية، مضيفا: "لكن العالم الأكثر حسما هو قدراتنا الداخلية ومواردنا الذاتية".

وقالت وكالة الأنباء السودانية إن تصريحات حمدوك جاءت بمناسبة الحديث عن إعفاء ديون السودان ومبادرته حول قضايا المرحلة الانتقالية في البلاد.