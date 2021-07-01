أمير قطر يناقش مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي سبل تعزيز العلاقات بين الدوحة وطرابلس

ناقش أمير قطر، تميم بن حمد، مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، خلال اتصال هاتفي، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وأبرز التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت الوكالة القطرية "قنا"، أن "أمير البلاد تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا الشقيقة، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، ورئيس المجلس الرئاسي الجديد، السلطة بشكل رسمي منتصف آذار/ مارس الماضي؛ وذلك للبدء في إدارة شؤون البلاد، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في نهاية العام الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.

وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا منذ 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا سابقا.

وأعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، الأحد الماضي، أن اللجنة القانونية المنبثقة من لجنة الحوار السياسي الليبي الـ 75 قد توصلت إلى صيغ توافقية حول العديد من القضايا العالقة بشأن القاعدة الدستورية التي ستجري عليها الانتخابات البرلمانية والرئاسية نهاية العام ، مشيرةً إلى أن اللجنة سترفع توصياتها إلى الملتقى للنظر خلال اجتماعه في سويسرا.