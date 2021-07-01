الجيش اليمني: قتلى من "الحوثيين" وتدمير عربة في استهداف جوي للتحالف شرقي الجوف

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، الخميس، مقتل مسلحين من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اثر قصف جوي للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم المنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني، العقيد ربيع القرشي، عبر "تويتر"، إن "طيران التحالف العربي دمّر عربة (بي إم بي) تابعة للحوثيين في جبهة النضود شرق مدينة الحزم (مركز محافظة الجوف) وقتل من كان على متنها".

من جهة ثانية، ذكر تليفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة الحوثيين، أن التحالف العربي نفذ ثلاث غارات جوية على منطقة الدحيضة في مديرية خب والشّعف شرق الجوف.

وتأتي الغارات الجوية بعد أيام من إعلان جماعة الحوثيين، الأحد الماضي، سيطرتها على سلسلة جبال الدحيضة ومحيطها في مديرية خب والشّعف شرق الجوف، إثر عملية هجومية قالت إنها أسفرت عن مقتل "أعداد" من الجيش اليمني وأسر 11 من قواته، وتدمير أكثر من 50 آلية.

وفي الأول من آذار/ مارس العام الماضي، سيطرت جماعة "أنصار الله" على مدينة الحزم مركز المحافظة بما فيها مبنى المجمع الحكومي ومقر قيادة المنطقة العسكرية السادسة، ومن ذلك الوقت تشهد محافظة الجوف معارك كر وفر تسعى خلالها قوات الحكومة المعترف بها دوليا، إلى التقدم واستعادة المدينة الاستراتيجية، في ظل مقاومة عنيفة من مقاتلي الجماعة.