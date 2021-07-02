التحالف العربي: تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها "أنصار الله" تجاه السعودية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، صباح الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة "مفخخة" أطلقتها جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين) باتجاه المملكة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، قال التحالف إن "الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط"، حسب تعبيره.

وأضاف بيان التحالف أن "محاولات المليشيا الحوثية مازالت مستمرة في تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وأوضح التحالف أنه "يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك".

#عاجل

التحالف: الدفاعات السعودية تعترض وتدمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط. #واس_عام — واس العام (@SPAregions) July 2, 2021

وتقود السعودية، منذ الـ26 من مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.