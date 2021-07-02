أفيخاي أدرعي ينشر فيديو لهجوم المقاتلات الإسرائيلية على موقع لحماس

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تعليقا على الفيديو "الغارة جاءت ردا على إطلاق البالونات الحارقة من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية".
#فيديو طائرات سلاح الجو تغير على موقع لانتاج وسائل قتالية لمنظمة #حماس الإرهابية ردًا على اطلاق #البالونات_الحارقة من قطاع #غزة نحو الأراضي الإسرائيلية— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 2, 2021
نرد بقوة على المحاولات الإرهابية المنطلقة من #غزة pic.twitter.com/dEaGKG0veD
وكانت مقاتلات إسرائيلية، قد شنت صباح اليوم، سلسلة غارات، على مواقع للفصائل الفلسطينية في جنوبي قطاع غزة.
وأوضح أدرعي، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت غارات على قطاع غزة، مستهدفة موقع لإنتاج وسائل قتالية لحركة حماس.
وأشار إلى أن "تلك المواقع المستهدفة كانت تستخدمها حماس لبحث وتطوير الأسلحة.
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