أفيخاي أدرعي ينشر فيديو لهجوم المقاتلات الإسرائيلية على موقع لحماس

نشر الجيش الإسرائيلي، مقطع فيديو للهجمات التي نفذتها المقاتلات الإسرائيلية، في وقت مبكر صباح الجمعة، على قطاع غزة، مستهدفة موقعا لإنتاج وسائل قتالية لحركة حماس، حسب تعبيره.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تعليقا على الفيديو "الغارة جاءت ردا على إطلاق البالونات الحارقة من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

#فيديو طائرات سلاح الجو تغير على موقع لانتاج وسائل قتالية لمنظمة #حماس الإرهابية ردًا على اطلاق #البالونات_الحارقة من قطاع #غزة نحو الأراضي الإسرائيلية

نرد بقوة على المحاولات الإرهابية المنطلقة من #غزة pic.twitter.com/dEaGKG0veD — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 2, 2021

وأضاف "نرد بقوة على المحاولات الإرهابية المنطلقة من غزة".

وكانت مقاتلات إسرائيلية، قد شنت صباح اليوم، سلسلة غارات، على مواقع للفصائل الفلسطينية في جنوبي قطاع غزة.

وأوضح أدرعي، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت غارات على قطاع غزة، مستهدفة موقع لإنتاج وسائل قتالية لحركة حماس.

وأشار إلى أن "تلك المواقع المستهدفة كانت تستخدمها حماس لبحث وتطوير الأسلحة.