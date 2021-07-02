مستقبل سوريا... البدء ببناء محطة كهرضوئية لتوفير الطاقة بالمنطقة الصناعية في حلب... فيديو

تم البدء في مدينة حلب السورية ببناء محطة جديدة تعمل بالطاقة الشمسية وقادرة على توفير الكهرباء لكامل المنطقة الصناعية في الشيخ نجار، ومن المفترض أن يتم افتتاحها في غضون عام ونصف، بسعة تبلغ 33 ميغاواط وتتكون من 87 ألف بطارية، وسيتم استخدامها في منشآت مختارة في بمشروع حديث ومتكامل، سيبدأ من محافظة حلب ليصل فيما بعد إلى باقي المحافظات.

وأوضح رئيس موقع البناء زكريا الخطيب للصحفيين الروس: "نقوم حاليًا بإزالة الطبقة الأولى من الأرض لجعلها مستقرة، حيث نحتاج إلى سطح مستوٍ لنركب عليه منصات بألواح شمسية".

وبرأيه: "يجب أن تحل المحطة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي وتزويد عشرات المؤسسات بالكهرباء في محافظة حلب دون انقطاع".

وبحسب كبير مهندسي المشروع، عبد اللطيف كشتعاري، ستبلغ قدرة المحطة 33 ميغاواط، وسيتم تركيب 87 ألف بطارية.

وأشار إلى أن هذا مشروع حديث وأن المحطات بنفس السعة يتم بناؤها في أوروبا.

ووفقا للخبير، يكمن مستقبل سوريا على وجه التحديد في الطاقة الشمسية، حيث تشهد البلاد أكثر من 300 يوم مشمس في السنة.

ستعمل محطة الطاقة بكامل طاقتها في عام 2022. وإذا حقق المشروع الأرباح، أفاد الخبير، فإنه فستظهر منشآت مماثلة في كل مدينة رئيسية في سوريا.