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    رأس العين سوريا

    الحسكة تشرب من دموعها مع موجة جديدة من "حصار العطش" على سكانها

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    العالم العربي
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    عاودت الفصائل "الكردية" الموالية للجيش الأمريكي قطع التيار الكهربائي عن محطة (أبار علوك) بريف رأس العين، رداً على قيام الفصائل "التركمانية" الخاضعة للجيش التركي، بإيقاف العمل بالمحطة أو تقليل عدد الآبار والمضخات العاملة ضمن المحطة.

    التجاذب الميليشياوي (الكردي) و(التركماني)، أثمر عطشا ينخر جوف الأطفال في منطقة يتجاوز سكانها المليون مدني سوري وفقدانهم لمصدرهم الوحيد للمياه في ظل ارتفاع استثنائي لدرجات الحرارة، وانتشار الأمراض المعوية نتيجة الاعتماد على مياه الصهاريج والآبار التي تم حفرها بشكل اعتباطي كحلول إجبارية للسكان.

    الجهات الحكومية في بمحافظة الحسكة السورية، وبالتعاون مع عدد المنظمات الدولية، أطلقت من جهتها مبادرة بتسيير قافلة من الصهاريج الكبيرة المحملة بمياه الشرب لتوزيعها على سكان أحياء مدينة الحسكة وريفها القريب لتخفيف عنهم معاناة فقدان مياه الشرب للمرة العشرين على التوالي تحت أنظار دول العالم المتحضر.

    ودخل أكثر من مليون مدني سوري في مدينة الحسكة وضواحيها وبلدة تل تمر وريفها يومهم السادس بدون مياه للشرب وللمرة 20 على التوالي، نتيجة توقف العمل في محطة آبار علوك التي تعتبر المصدر الوحيد لمياه الشرب لهم، الواقعة تحت سيطرة نفوذ الجيش التركي شمالي غربي محافظة الحسكة ،حيث يترافق الانقطاع مع ارتفاع  كبير بدرجات الحرارة وانقطاع تام للتيار الكهربائي نتيجة توقف توليد الكهرباء في سدي تشرين بريف حلب و الثورة بريف الرقة بسبب استمرار الدولة التركية بحبس مياه نهر الفرات وتدني مستوى التدفق إلى أقل من 180م3/ثا بدل 500م3/ثا ما ينذر بكارثة إنسانية وبيئة وصحية خطيرة.

    دموع وغضب

    لم تستطع السيدة فاطمة وهي القادمة من أحد أحياء مدينة الحسكة الواقعة تحت سيطرة تنظيم "قسد" إلى وسط المدينة الواقع تحت سيطرة الدولة سورية حبس دموعها وهي تتحدث لـ"سبوتنيك" وصوتها المخنوق وهي تناشد القيادة السورية لإنهاء معاناتهم ومعاناة أطفالهم في ظل انقطاع مياه الشرب عنهم بشكل متكرر منذ سنة وثمانية أشهر، أي منذ سيطرة الفصائل "التركمانية" الخاضعة للجيش التركي على مدينة رأس العين الاستراتيجية وريفها الذي يضم آبار علوك.

     

    رأس العين سوريا
    © Sputnik . Attia Al-Attia
    الفصائل "الكردية" الموالية للجيش الأمريكي قطع التيار الكهربائي عن محطة أبار علوك في ريف رأس العين، سوريا 2 يوليو 2021

     

    بدورها السيدة أمينة القادمة هي الأخرى من حي الزهور(حوش الباعر) الواقع جنوب المدينة بعد مسير أكثر من 6كم ،للحصول على (بيدونين) من مياه الشرب النقية سعة 25 ليتر والتي يتم توزيعها عبر الصهاريج الكبيرة التي تقوم بتوزيع المياه للسكان في الشوارع ولإملاء الخزانات الكبيرة فيها، لم تخفي غضبها الشديد من واقع الحال الذي وصولوا إليه في مدينتهم الحسكة التي أصبحت أشهر مدن العالم في انقطاع المياه رغم كل الظروف الحياتية الصعبة نتيجة الحصار الأمريكي الجائر وظروف الحرب و ارتفاع درجات الحرارة وانتشار جائحة "كورونا".

     

    رأس العين سوريا
    © Sputnik . Attia Al-Attia
    الفصائل "الكردية" الموالية للجيش الأمريكي قطع التيار الكهربائي عن محطة أبار علوك في ريف رأس العين، سوريا 2 يوليو 2021

     

    وقالت لــ"سبوتنيك" أصبحت مهمة الحصول على المياه الصالحة للشرب من الأمور التعجيزية وذلك بعد جفاف حتى الآبار المنزلية ذات المياه غير الصالحة للشرب في حيهم الفقير المتخم للمدينة من الجهة الجنوبية ،والذي قام تنظيم "قسد" مؤخراً بتحويل خط تغذيتهم بالمياه باتجاه معسكراته وسجونه التي تضم مسلحي تنظيم"داعش" دون مراعاة لظروف السكان.

    وشاركها أحد أطفال الحي المعاناة والغضب وقال في تصريح لــ "سبوتنيك" وهو الذي قدم مع والده لإملاء خمسة بيدونات من المياه للشرب لعائلته التي فقدت مصدر المياه ولعدم قدرتهم المالية لشراء المياه المعدنية التي تضاعفت أسعارها إلى ثلاثة إضعاف، ان زيادة طلب الأهالي على المياه نتيجة الظروف الحالية منع الكثير منهم من عدم الحصول على المياه من الخزان الموضوع في شارعهم ،مطالباُ بزيادة عدد الخزانات الكبيرة لتوفير المياه لهم في ظل الحر الشديد.

    ظروف قاسية

    من جانبه المواطن السوري شمشون خمو (ابوفادي)وهو أحد أبناء المكون الأشوري في مدينة الحسكة أكد لـ"سبوتنيك" بضرورة الاستمرار بتزويد السكان بالمياه عبر الصهاريج من قبل الحكومة السورية والمنظمات الدولية في ظل استمرار توقف العمل بمحطة علوك ،ونظراً للظروف الصعبة خصوصاً المناخية في ظل ارتفاع درجات الحرارة ،ليتمكن السكان من تأمين أهم مقومات الحياة وهو المياه.

     

    رأس العين سوريا
    © Sputnik . Attia Al-Attia
    الفصائل "الكردية" الموالية للجيش الأمريكي قطع التيار الكهربائي عن محطة أبار علوك في ريف رأس العين، سوريا 2 يوليو 2021

     

    وحمل السيد خمو جيش الاحتلال التركي وتنظيم "قسد" ومن خلفهما جيش الاحتلال الأمريكي مسؤولية ما يحصل لمليون مواطن سوري في مدينة الحسكة وبلدة تل تمر والريف الغربي نتيجة قطع مياه الشرب عنهم وهي ترتقي إلى جريمة حرب متعمدة هدفها إخضاع أبناء الشعب السوري بكافة مكوناته للرضوخ للمطالب والشروط الغربية والأمريكية.

     

    رأس العين سوريا
    © Sputnik . Attia Al-Attia
    الفصائل "الكردية" الموالية للجيش الأمريكي قطع التيار الكهربائي عن محطة أبار علوك في ريف رأس العين، سوريا 2 يوليو 2021

     

    وطالب أبو فادي من السلطات المحلية والمنظمات الدولية في مدينة الحسكة بضرورة إيصال المياه إلى كل منزل من خلال إملاء الخزان المنزلي سعة (1000 ليتر ) لكل عائلة للتمكن من قضاء حاجاتها اليومية من الشرب والغسيل في ظل موجة الحر الشديد الذي تعيشها الجزيرة السورية.

    حلول حكومية ودولية

    وضمن مبادرة حكومية بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية العاملة في الحسكة ( الصليب الأحمر الدولي و اليونسيف) تم تسير قافلة من الصهاريج الكبيرة لإرواء السكان وإملاء الخزانات الكبيرة المنتشرة في شوارع وأحياء مدينة الحسكة التي دخلت يومها الخامس والعشرين بدون مياه للشرب مع ارتفاع كبير في دراجات الحرارة إضافة إلى الظروف الصحية الصعبة، حيث وصول سعر البرميل الواحد من المياه عبر الصهاريج الخاصة إلى 2000ل.س، مع تسجيل حالات مرضية داخلية ناتجة عن شرب المياه غير الصالحة للشرب.

     

    رأس العين سوريا
    © Sputnik . Attia Al-Attia
    الفصائل "الكردية" الموالية للجيش الأمريكي قطع التيار الكهربائي عن محطة أبار علوك في ريف رأس العين، سوريا 2 يوليو 2021

     

    وقال مدير عام مؤسسة المياه الحكومية في الحسكة المهندس محمود العكلة لـ"سبوتنيك" بأنه نتيجة استمرار انقطاع المياه عن مليون مواطن سوري في مدينة الحسكة وريفها وبلدة تل تمر وقراها بسبب ممارسات الاحتلال التركي وتنظيم "قسد" وهي جريمة بحق الإنسانية ،سيرنا ما يقارب 19 صهريجاً كبيراً بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة اليونسيف بالتنسيق مع فرع الهلال الأحمر العربي السوري.

     

    رأس العين سوريا
    © Sputnik . Attia Al-Attia
    الفصائل "الكردية" الموالية للجيش الأمريكي قطع التيار الكهربائي عن محطة أبار علوك في ريف رأس العين، سوريا 2 يوليو 2021

     

    وشرح العكلة بان الطرفان الاحتلال التركي وتنظيم "قسد" مازالا يتحكمان بالواقع العملي ضمن محطة مشروع آبار علوك ويتنافسان في إيقاف العمل وقطع الكهرباء عنها ما يحرم مليون مواطن سوري من مياه الشرب، متابعاً بأنه تم تشكيل لجنة من عدد من المؤسسات الحكومية والجهات المعنية بهدف زيادة كميات مياه الشرب التي يتم تأمينها عبر الصهاريج للمواطنين بشكل مجاني ضمن مدينة الحسكة وزيادة عدد خزانات المياه ضمن المدينة لتضاف إلى الخزانات الموجودة سابقاً.

    وأضاف العكلة كما تم تكليف عمال مؤسسة المياه بمرافقة صهاريج المياه للتأكد من تعبئتها من منهل مشروع آبار "نفاشة" والتأكد من سلامة مياه الشرب ضمن الخزانات وصلاحيتها للاستهلاك البشري والعمل بالتعاون مع المنظمات الدولية والجمعيات الخيرية والهيئات الروحية والفعاليات الأهلية لإطلاق مبادرات مستمرة لتأمين حاجة المواطنين من مياه الشرب.

    وأوضح مدير عام مؤسسة المياه في الحسكة أن اللجنة الحكومية المشكلة طلبت تسيير 3 صهاريج مياه مقدمة من قبل مجلس مدينة الحسكة للغرض ذاته و الاتفاق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف والهلال الأحمر العربي السوري لتأمين 60 خزان مياه إضافي، كما تم الاتفاق مع عدد من الجمعيات الخيرية والهيئات الروحية لإطلاق مبادرة بدأت اليوم الخميس يتم من خلالها تسيير 5 صهاريج مياه سعة كل صهريج 90 برميلا لدعم الجهود المبذولة في هذا الشأن ،كما سيتم العمل على تأمين 10 آلاف بيدون لحفظ المياه سعة 25 لترا لتوزيعها على الأخوة المواطنين إضافة لتأمين حبوب لتعقيم المياه.

    رأس العين سوريا
    © Sputnik . Attia Al-Attia
    الفصائل "الكردية" الموالية للجيش الأمريكي قطع التيار الكهربائي عن محطة أبار علوك في ريف رأس العين، سوريا 2 يوليو 2021

    بدورها مسؤولة مشروع المياه في فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري المهندسة نورة عبدالوهاب أشارت إلى أن الهلال وبالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر سير 14 صهريجاً مخصصاً قسم منها لتعبئة خزانات المياه المنتشرة في شوارع المدينة وقسم آخر سيقوم بتعبئة المياه للأهالي بشكل مباشر ولا سيما المناطق والشوارع التي لا يوجد بها خزانات مياه مبينة أن عدد الخزانات المنتشرة في مدينة الحسكة ومحيطها لتأمين مياه الشرب للأهالي بشكل يومي يبلغ 244 خزاناً سعة 25 برميلا.

    وضع صحي سيء

    ونتيجة اعتماد السكان المحليين على مياه الشرب عبر الصهاريج أو المياه مجهولة المصدر والتي لم يجرى لها أي تحاليل مخبرية وطبية راجع خلال الشهر حزيران الماضي فقط عدد كبير من الإصابات بالأمراض المعوية والداخلية خصوصاً عند الأطفال وكبار إضاقة إلى الأمراض الجلدية والتهاب الكبد الوبائي A ونتيجة خروج عدد كبير من المؤسسات الصحية عن سيطرة الدولة السورية وسيطرة تنظيم "قسد" عليها لم تعرف الأرقام بشكل دقيق.

    وكشف مدير صحة محافظة الحسكة الحكومية الدكتور عيسى خلف لـ"سبوتنيك" أن المركز الطبي المحدث وسط مدينة الحسكة لوحده استقبل خلال شهر حزيران الماضي حوالي 716 حالة مرضية مصابة بحالات كــ (إسهالات  -  تسمم – اقياء ) سببها الأكبر هو شرب مياه غير آمنه وارتفاع درجات الحرارة ونقل المياه عبر صهاريج غير مراقبة أو شرب المياه من الآبار غير الصالحة للشرب.

    رأس العين سوريا
    © Sputnik . Attia Al-Attia
    الفصائل "الكردية" الموالية للجيش الأمريكي قطع التيار الكهربائي عن محطة أبار علوك في ريف رأس العين، سوريا 2 يوليو 2021

    يشار أن مدينة الحسكة وريفها وبلدة تل تمر وقراها تعيش أزمات في انقطاع مياه الشرب والكهرباء بشكل متتالي منذ سيطرة الجيش التركي على مدينة رأس العين شمالي الحسكة في الشهر 11 من عام 2019، والتي تضم المصدر الوحيد لمياه الشرب (آبار علوك) حيث فشلت كل المساعي في إيجاد حلول لتحييد المحطة عن الصراعات العسكرية بين المجموعات المسلحة "الكردية " من طرف و"التركمانية" من طرف أخر والتي يدفع ثمنها المدنيين.

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