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    شركة سوف انترفود الروسية في اللاذقية

    خبراء "سوف انترفود" الروسية يصممون سد (فاقي حسن) في اللاذقية السورية... صور

    © Sputnik . Monzer Saeed
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    يواكب خبراء شركة "سوف انترفود" الروسية تنفيذ الأعمال الإنشائية في أحد السدود الضخمة في مدينة اللاذقية على السواحل السورية، وسط توقعات بوضعه في الخدمة خلال عامين من الآن.

    وحتى تاريخه، بلغت نسبة التنفيذ في سد (فاقي حسن) في منطقة البسيط شمال غرب سوريا 63,9%، وبكلفة تقدر بأكثر من 7 مليارات ليرة. من قبل ورشات (مؤسسة الإسكان العسكري) و(مديرية الموارد المائية.

    شركة سوف انترفود الروسية في اللاذقية
    © Sputnik . Monzer Saeed
    خبراء شركة "سوف انترفود" الروسية يواكبون تنفيذ الأعمال الإنشائية في أحد السدود الضخمة في مدينة اللاذقية على السواحل السورية، سوريا 2 يوليو 2021

    وتأتي أهمية سد (فاقي حسن) الذي تأخر تسليمه لأكثر من عامين، من انعكاس استثماره إيجاباً على الواقع الخدمي والزراعي للسكان القاطنين بين سد ببلوران ومدينة كسب مرورا بمنطقة البسيط، حيث من المقرر أن يغطي السد العجز في مصادر المياه ويؤمن مياه الشرب لـ 15 قرية بحوالي 200 ألف نسمة صيفاً و40 ألف نسمة شتاء بغزارة 70 ليتر في الثانية، بالإضافة لإرواء نحو 300 هكتار من الأراضي الزراعية المجاورة.

    شركة سوف انترفود الروسية في اللاذقية
    © Sputnik . Monzer Saeed
    خبراء شركة "سوف انترفود" الروسية يواكبون تنفيذ الأعمال الإنشائية في أحد السدود الضخمة في مدينة اللاذقية على السواحل السورية، سوريا 2 يوليو 2021

    وقال مدير الموارد المائية في اللاذقية المهندس فراس حيدر لـ "سبوتنيك": يتم حالياً متابعة إنشاء سد فاقي حسن الذي صممته شركة "سوف انترفود" الروسية المتخصصة بأعمال السدود، والذي يقام على نهر فاقي حسن للارتقاء بالواقع الزراعي والخدمي والسياحي في منطقة البسيط.

    شركة سوف انترفود الروسية في اللاذقية
    © Sputnik . Monzer Saeed
    خبراء شركة "سوف انترفود" الروسية يواكبون تنفيذ الأعمال الإنشائية في أحد السدود الضخمة في مدينة اللاذقية على السواحل السورية، سوريا 2 يوليو 2021

    وأشار حيدر إلى أن تنفيذ القناة الصندوقية المرتبطة بمفرغ السد مع حوض التهدئة والمنشآت الملحقة بشكل كامل، ومن ثم تم إعادة تحويل مجرى النهر إلى القناة الصندوقية عبر تنفيذ السدة التحويلية والمباشرة بتنفيذ أساس السد والردم الغضاري، بلاطات الحقن والتكتيم.

    شركة سوف انترفود الروسية في اللاذقية
    © Sputnik . Monzer Saeed
    خبراء شركة "سوف انترفود" الروسية يواكبون تنفيذ الأعمال الإنشائية في أحد السدود الضخمة في مدينة اللاذقية على السواحل السورية، سوريا 2 يوليو 2021

    وتوقّع حيدر الانتهاء من تنفيذ سد فاقي حسن عام 2023، وذلك بعد تأخر أكثر من عامين على موعد التسليم، والذي كان مقرراً في أيار عام 2019.

    شركة سوف انترفود الروسية في اللاذقية
    © Sputnik . Monzer Saeed
    خبراء شركة "سوف انترفود" الروسية يواكبون تنفيذ الأعمال الإنشائية في أحد السدود الضخمة في مدينة اللاذقية على السواحل السورية، سوريا 2 يوليو 2021

    وعزا حيدر التأخر في تنفيذ السد، إلى ظروف العمل، وتحقيق الشروط الفنية وفق رأي الجهة الاستشارية، شارحاً أن هناك مواقع في السد استدعت تعديلاً في المخططات، وأعمال أكبر مما كان مخططاُ لها لتحقيق الشروط الفنية الموضوعة من قبل الشركة المصممة.

    شركة سوف انترفود الروسية في اللاذقية
    © Sputnik . Saeed Monzer
    خبراء شركة "سوف انترفود" الروسية يواكبون تنفيذ الأعمال الإنشائية في أحد السدود الضخمة في مدينة اللاذقية على السواحل السورية، سوريا 2 يوليو 2021

    وأوضح حيدر أن طول السد عند القمة 210 متراً وارتفاعه 53.7 مترا وعرضه عند القمة 10 أمتار وقمة السدة التحويلية نحو 6 أمتار، وإجمالي تخزينه الطبيعي 1.776 مليون متر مكعب وطول بحيرة السد 1.2 كم ومساحة حوض الصباب نحو 19 كم مربعاً.

    شركة سوف انترفود الروسية في اللاذقية
    © Sputnik . Monzer Saeed
    خبراء شركة "سوف انترفود" الروسية يواكبون تنفيذ الأعمال الإنشائية في أحد السدود الضخمة في مدينة اللاذقية على السواحل السورية، سوريا 2 يوليو 2021

    وبيّن حيدر أن القيمة الإجمالية للمشروع كانت عند التعاقد 3مليار ليرة سورية، لكن بعد احتساب التوازن السعري وقيمة ملحقي العقد الأول والثاني أصبحت تقدر بنحو 7 مليارات و150 مليون ليرة.

    شركة سوف انترفود الروسية في اللاذقية
    © Sputnik . Monzer Saeed
    خبراء شركة "سوف انترفود" الروسية يواكبون تنفيذ الأعمال الإنشائية في أحد السدود الضخمة في مدينة اللاذقية على السواحل السورية، سوريا 2 يوليو 2021

    ونوّه حيدر بأن تنفيذ سد فاقي حسن يتم حالياً بدون أي مشاكل فنية أو مالية تعيق تنفيذ المشروع، كما أنه يحظى بالدعم الحكومي المطلوب إلى حين الانتهاء من التنفيذ، مشيراً إلى أن نسبة التنفيذ بلغت حتى تاريخه 63,9%.

    شركة سوف انترفود الروسية في اللاذقية
    © Sputnik . Monzer Saeed
    خبراء شركة "سوف انترفود" الروسية يواكبون تنفيذ الأعمال الإنشائية في أحد السدود الضخمة في مدينة اللاذقية على السواحل السورية، سوريا 2 يوليو 2021

    ولفت حيدر إلى أنه عند دخول سد فاقي حسن الخدمة فانه سيغطي احتياجات منطقة البسيط الممتدة من سد بلوران إلى مدينتي البسيط وكسب بالمياه، لاسيما أن هذه المنطقة لا توجد فيها مصادر لمياه الشرب والتي تعد أولوية، ناهيك عن إرواء 300 هكتار لأغراض الري للأراضي الواقعة أسفل منسوب السد بغزارة 300 ليتر في الثانية.

    شركة سوف انترفود الروسية في اللاذقية
    © Sputnik . Monzer Saeed
    خبراء شركة "سوف انترفود" الروسية يواكبون تنفيذ الأعمال الإنشائية في أحد السدود الضخمة في مدينة اللاذقية على السواحل السورية، سوريا 2 يوليو 2021

    بدوره، قال رئيس قسم الشؤون الفنية في مديرية الموارد المائية المهندس طلال غانم: يسير العمل في مشروع السد بوتيرة ممتازة حيث يوجد في الموقع 100 آلية، وأكثر من 150 عامل مابين عامل مهني وفني متخصص يعملون بجهود كبيرة لإنجاز العمل ضمن الشروط المطلوبة والزمن المتوقع للإنجاز.

    شركة سوف انترفود الروسية في اللاذقية
    © Sputnik . Monzer Saeed
    خبراء شركة "سوف انترفود" الروسية يواكبون تنفيذ الأعمال الإنشائية في أحد السدود الضخمة في مدينة اللاذقية على السواحل السورية، سوريا 2 يوليو 2021

    وأضاف غانم لـ"سبوتنيك": تم إنشاء مجبل مركزي في موقع إنشاء السد لإنتاج ما يلزم من البيتون وإنشاء الكسّارات اللازمة والمناخل والغربلة، ما يعني أننا لسنا بحاجة لتوريد أي مواد من خارج منطقة السد.

    شركة سوف انترفود الروسية في اللاذقية
    © Sputnik . Monzer Saeed
    خبراء شركة "سوف انترفود" الروسية يواكبون تنفيذ الأعمال الإنشائية في أحد السدود الضخمة في مدينة اللاذقية على السواحل السورية، سوريا 2 يوليو 2021

    وتابع غانم: تتم حالياً أعمال الردم في نواة السد، الردم الغضاري ومايرافقها من فلاتر، بالإضافة للردم الصخري، وذلك بعد إجراء عملية التكسير والفرز والتصنيف والغربلة.

    شركة سوف انترفود الروسية في اللاذقية
    © Sputnik . Monzer Saeed
    خبراء شركة "سوف انترفود" الروسية يواكبون تنفيذ الأعمال الإنشائية في أحد السدود الضخمة في مدينة اللاذقية على السواحل السورية، سوريا 2 يوليو 2021

    كما لفت غانم إلى وجود كادر فني متخصص يقوم بمتابعة أعمال السد من مهندسيين وفنيين، بالإضافة لخبراء مهمتهم التأكد من الأعمال النوعية المنفذة في السد وحل أي مشاكل فنية، خاصة المتعلقة بأعمال الحقن لأساسات السد، والأعمال البيتونية للمفيض القمعي المصمم في السد ومنشأتي المأخذ المائي، والسدّة التحويلية.

    شركة سوف انترفود الروسية في اللاذقية
    © Sputnik . Monzer Saeed
    خبراء شركة "سوف انترفود" الروسية يواكبون تنفيذ الأعمال الإنشائية في أحد السدود الضخمة في مدينة اللاذقية على السواحل السورية، سوريا 2 يوليو 2021

    عن الصعوبات التي تواجههم في أعمال التنفيذ، أشار غانم إلى جلب مواد الإنشاء المتعلقة بالردم الصخري من منطقة البدروسية البعيدة نسبياً عن قرية فاقي حسن، بالإضافة لصعوبة وجود مشروع السد في منطقة جبلية يفرض توقف العمل بأعمال الردم الغضاري خلال الشتاء ما يعني مضاعفة الزمن اللازم للتنفيذ.

    شركة سوف انترفود الروسية في اللاذقية
    © Sputnik . Monzer Saeed
    خبراء شركة "سوف انترفود" الروسية يواكبون تنفيذ الأعمال الإنشائية في أحد السدود الضخمة في مدينة اللاذقية على السواحل السورية، سوريا 2 يوليو 2021

    من جهته، قال رئيس جهاز الإشراف في مشروع سد فاقي حسن المهندس بسام اللوا: مهمتنا متابعة تنفيذ الأعمال في المشروع للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية حسب الدراسة الموضوعة، وفي حال وجود أي خلل في التنفيذ نقوم بتصحيح الأعمال حسب المواصفات الفنية من خلال التجارب المخبرية التي نجريها على أعمال الردم والبيتون والحديد للتأكد من مطابقتها للمواصفات المدرجة في الدراسة.

    شركة سوف انترفود الروسية في اللاذقية
    © Sputnik . Monzer Saeed
    خبراء شركة "سوف انترفود" الروسية يواكبون تنفيذ الأعمال الإنشائية في أحد السدود الضخمة في مدينة اللاذقية على السواحل السورية، سوريا 2 يوليو 2021

    وأشار اللوا إلى وجود مخبر في المشروع، يعمل فيه جهاز إشراف مختص مزود بمعدات مختلفة لمتابعة كافة التجارب، مستدركاً: وفي بعض الأحيان نستعين بمخابر جامعة تشرين للتأكد من مواصفة بعض المواد.

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