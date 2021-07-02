الأردن.. الرجال أكثر ارتكابا لحوادث السير من النساء بـ 6 أضعاف

كشف التقرير السنوي للحوادث المرورية في الأردن للعام الماضي، أن الرجال أكثر ارتكابا لحوادث السير من النساء بـ 6 أضعاف.

وجاء في تقرير مطول لوكالة عمون، اليوم الجمعة، أن التقرير السنوي للحوادث المرورية في الأردن، والصادر عن مديرية الأمن العام، قد أكد أن الحوادث المرورية تسببت في 461 وفاة عام 2020، مقابل 643 وفاة خلال عام 2019 وذلك بانخفاض نسبته 28.3%.

وأظهر التقرير بأن عدد السيدات اللاتي ارتكبن حادثة بلغت حالة واحدة من كل 1000 امرأة تحمل رخصة قيادة، وذلك مقابل 6 رجال من بين كل 1000 رجل يحملون رخصة قيادة، ارتكبوا حادث فيه إصابات بشرية.

وجاء في التقرير الأردني أن كل حادث مروري ينتج عنه خسائر بشرية كل ساعة تقريبا، وكذلك حادث دهس يقع كل 3 ساعات، في وقت يصاب شخص كل 41 دقيقة، فيما يتسبب الحادث المروري بوفاة واحدة كل 19 ساعة.

وعزا التقرير الصادر عن مديرية الأمن العام الأردنية أسباب كثرة الحوادث، وارتفاع مؤشر الوفاة في تلك الحوادث إلى ندرة وجود ممرات لقطع الطرق أو جسور مشاة كافية، واحتلال بعض أرصفة الشوارع، والاعتداءات المستمرة على هذه الأرصفة.