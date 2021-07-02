تسجيل
14:23 GMT02 يوليو/ تموز 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    معرض بيلدكس

    شركات أوروبية تكسر الحصار الغربي على سوريا... صور وفيديو

    © Sputnik . Mohammad Damour
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/02/1049442661_0:320:3072:2048_1200x675_80_0_0_8908fd0e52e125daf3a3f40b10616856.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202107021049443165-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/

    حققت الدورة 18 من معرض "بيلدكس" نتائج مهمة على صعيد المشاركة العربية والأجنبية لا سيما الأوروبية منها هذا العام وإن كان بطريق التفافي.

    متابعون للشأن الاقتصادي السوري أشاروا إلى أن الحضور العربي والأجنبي في أعمال المعرض شكل مفصلا مهما بعد حصار خانق تعاني منه البلاد منذ 10 سنوات نال من على تأمين الغذاء والدواء والحاجات الأساسية، ومنعهم من إعادة الإعمار ووضع العراقيل أمام هذه العملية.

    ولفتت أوساط اقتصادية إلى أن "قانون قيصر" الذي فرضته الولايات المتحدة على سوريا عمق جراح الشعب السوري، ومنع على الدول والشركات والأشخاص ممارسة أي شكل من النشاط الاقتصادي مع الشركات السورية، الأمر الذي انعكس سلباً على فرص هذا البلد المتوسطي في تجاوز آثار الحرب الإرهابية والبدء بإعادة الإعمار، وعلى تحسين الوضع المعيشي والصحي للمواطنين الذين انخفضت قدرتهم الشرائية إلى مستويات قياسية، وبات النسبة العظمى منهم تئن تحت خط الفقر فضلاً عن خطورة انتشار وباء كورونا وضعف إمكانيات القطاع الصحي، بسبب العقوبات الأمريكية والغربية الجائرة.

    برامج عمل للشركات الأجنبية

    على صعيد المشاركة الخارجية في المعرض أشار مدير المجموعة العربية للمعارض والمؤتمرات المهندس علاء هلال في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" إلى أن "هناك شركتان فرنسيتان شاركتا في معرض بيلدكس إلى جانب شركتين نمساويتين".

    معرض بيلدكس
    © Sputnik . Mohammad Damour
    شركات أوروبية تكسر الحصار الغربي على سوريا في معرض "بيلدكس"، 2 يوليو 2021

    وأضاف هلال أن "الشركات الروسية موجودة بطبيعة الحال وهذا العام تميزت المشاركة الروسية بالدخول المباشر حيث زار المعرض مدير شركة "ترانس ماش" الروسية وهي من كبريات الشركات الروسية في مجال تصنيع السكك الحديدية والقاطرات".

    ونوّه هلال في بيان صحفي بأنه "كان لدى الشركات الأجنبية المشاركة في المعرض برامج عمل منذ لحظة وصولها إلى دمشق وإلى اللحظة التي غادروا فيها، حيث كان هناك اجتماعات مع المدن الصناعية، وتم توقيع العديد من العقود، إضافةً إلى الاجتماعات مع وزارتي الصناعة والكهرباء وشركات القطاع الخاص.

    تغيّر المزاج الأوروبي

    في السياق قال مدير شركة "الفرا" للأجهزة الميكانيكية والكهربائية المهندس غيث الفرا في تصريح خاص لـ سبوتنيك: "نحن الوكلاء الحصريون لشركة  "إيرول" (Airwell) الفرنسية وشركة "ألفا" (Apha) الصينية لتجهيزات التكييف المركزي ونعتبر أن مشاركتنا في هذا المعرض أمراً مهماً في هذه الظروف التي تشهد حصاراً جائراً على سوريا" مضيفاً أن "الشركة الفرنسية أعلنت عبر موقعها الإلكتروني الرسمي عن مشاركتها في معرض بيلدكس هذا العام وهو مؤشر إيجابي على تغير مزاج الشركات الأوروبي تجاه سوريا".

    معرض بيلدكس
    © Sputnik . Mohammad Damour
    شركات أوروبية تكسر الحصار الغربي على سوريا في معرض "بيلدكس"، 2 يوليو 2021

    وأردف: "نحاول كشركة كسر الحصار عن بلدنا في المجالات المدنية والعمرانية من خلال إدخال التكنولوجيا الأوروبية المتطورة إلى سوريا ونأمل أن ننجح في هذا المجال لتقديم الأفضل في هذه المجالات".

    حان وقت إنهاء الحصار

    مصادر سورية لفتت إلى أن كثير من دول العالم حتى الأوربية منها بدأت تتململ من التطبيق أحادي الجانب للعقوبات على سوريا وتشعر أن الوقت قد حان لإنهاء معاناة السوريين وإعادة العلاقات الاقتصادية مع دمشق خدمة للمصالح المشتركة وللمساهمة في إعادة الإعمار بعد الحرب التي أنهكت البلاد وطال تأثيرها مختلف دول المنطقة والعالم.

    معرض بيلدكس
    © Sputnik
    شركات أوروبية تكسر الحصار الغربي على سوريا في معرض "بيلدكس"، 2 يوليو 2021

    وتجدر الإشارة إلى أن 225 شركة محلية وعربية وأجنبية شاركت هذا العام في معرض بيلدكس 18 الذي أقيم في مدينة المعارض على طريق مطار دمشق الدولي، حيث مثلت هذه الشركات عددا كبيرا من الماركات التجارية التي تشمل مواد البناء والتشييد ومعدات التكييف والتهوية والتبريد وتقنيات المياه والبيئة والحجر والرخام والدهان ومواد العزل وأنظمة الأمن والسلامة والإضاءة وتجهيزات ومعدات البناء.

    35 ألف زائر في 5 أيام

    وبلغ عدد زوار المعرض في أيامه الخمسة، ٣٥ ألف زائر حضروا من مدينة دمشق والمحافظات السورية، حيث كان الحضور غنياً وكثيفاً من وفود النقابات ومجالس المحافظات وطلاب الجامعات من مختلف الاختصاصات الهندسية وزوار مهتمون بمجال البناء والمفروشات والتبريد والتكييف، حيث افتتح إلى جانب "بيلدكس" معرض "لايف ستايل" للمفروشات، ومعرض متخصص للتكييف والتبريد.

    معرض بيلدكس
    © Sputnik . Mohammad Damour
    شركات أوروبية تكسر الحصار الغربي على سوريا في معرض "بيلدكس"، 2 يوليو 2021

    وشهد المعرض جولات غير رسمية لوزراء وأعضاء مجالس محافظات كما اكتظت قاعات المحاضرات المرافقة للمعرض بالحضور ولقي المعرض اهتماماً واسعاً من رجال الأعمال والمستثمرين وعقدت حوله اللقاءات الإعلامية والندوات لأهمية عودة "بيلدكس" مبشراً من جديد بعودة حركة البناء والتشييد في سوريا.

    وقبل بداية الحرب، أقيمت فعاليات الدورة 16 لمعرض "بيلدكس" على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق، وحينها شاركت 759 شركة من 57 دولة عربية وأجنبية تمثل 2188 ماركة وعلامة تجارية.

    انظر أيضا:

    الأقمار الصناعية تقوم بمهمة إخماد الحرائق من خلال اكتشاف البؤر الملتهبة... صور وفيديو
    الوجه "القاتل" للفيتامينات الشائعة... عدم التقيد بالجرعة يسبب "فاجعة"
    "ميغ 23" ذات الأجنحة المتحركة تبدد "لا يصلح العطار" في سوريا وليبيا وإثيوبيا... فيديو
    الصين تحول صحراءها إلى شبكة هائلة من صوامع الصواريخ الباليستية بسرعة مذهلة... صور
    المكمل الغذائي رقم 1 لرفع طاقة الجسم ليس فيتامين "سي"
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني
    أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"
    الناتو باق في البحر الأسود
    الناتو باق في البحر الأسود
    مدمرة الصواريخ الأمريكية أرلي بارك
    النسخة الجديدة من مدمرة الصواريخ الأمريكية "أرلي بارك"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك