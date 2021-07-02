الجيش اليمني يستعيد موقعين من "أنصار الله" إثر هجوم أوقع 18 قتيلا وجريحا شرق البيضاء

حقق الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم الجمعة، تقدما جديدا في تجدد المواجهات مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة البيضاء وسط اليمن.

القاهرة - سبوتنيك . وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة " سبوتنيك " بأن الجيش اليمني والمقاومة الشعبية الموالية له، نفذا هجوماً على مواقع لـ "أنصار الله" في جبهة الحازمية بمديرية الصومعة شرق البيضاء، دارت على إثره مواجهات عنيفة انتهت بسيطرة قواته على موقعي السنترال وذي مضاحي في عرقوب عقلة بني عامر.

وأضاف بأن المواجهات أوقعت 7 قتلى و11 جريحا من الجانبين، في حين تمكنت القوات الحكومية من أسر مسلحين من "أنصار الله"، وتدمير عربة للجماعة تحمل مدفعا رشاش عيار 23 ملم.

والأحد الماضي، استعاد الجيش اليمني والمقاومة الشعبية تلال الضبية ومواقع أخرى في محيطها، إثر عملية هجومية استهدفت جماعة "أنصار الله" في منطقة العقلة بمدي.