المنفي يزور مصر تلبية لدعوة السيسي

يجري رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، زيارة إلى مصر، غدا السبت، بدعوة من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

وتأتي تلبية المنفي لدعوة السيسي، لحضور مراسم افتتاح قاعدة "3 يوليو" البحرية، حسبما ذكر مراسل "سبوتنيك".

وكانت وزارة الخارجية المصرية، قد أعلنت في يونيو/حزيران الماضي، إن الوزير سامح شكرى غادر إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر برلين 2 حول ليبيا.

وبحسب بيان للخارجية المصرية توجه شكري إلى العاصمة برلين تلبيةً لدعوة من وزير خارجية ألمانيا وسكرتير عام الأمم المتحدة، للمشاركة في مؤتمر "برلين 2" حول ليبيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، إن "شكري أكد خلال مشاركته في المؤتمر على موقف مصر الثابت من ضرورة حماية سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ودعم تطلعات الشعب الليبي الشقيق في بناء مستقبل أفضل".

وأكد الوزير كذلك على "مساندة الجهود الرامية إلى تحريك العملية السياسية الشاملة بقيادة الليبيين لإنهاء الصراع وتحقيق انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة ونزع سلاح الجماعات المسلحة".

وشدد على أهمية تضافر الجهود من أجل عقد الانتخابات العامة في موعدها المقرر في 24 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري.