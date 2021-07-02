الاستخبارات العراقية تحبط محاولة تفجير خط كهرباء في صلاح الدين

أحبطت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الجمعة، محاولة تخريبية لتفجير خط كهرباء في محافظة صلاح الدين شمال العاصمة بغداد.

ونقلت "السومرية نيوز" عن خلية الإعلام الأمني، أن "وكاله الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إحباط تفجير الخط الناقل للطاقة في قضاء بيجي صلاح الدين بحزام ناسف".

وأوضحت الخلية في بيان لها، أن النجاح الذي حققته الاستخبارات جاء من خلال متابعه العناصر الإرهابية التي تعمل على تفجير خطوط الناقله للطاقة.

وتمكنت مفارز وكاله الاستخبارات من إحباط تفجير الخط الناقل للطاقة (١١) كي في جزيرة السلام ناحية الصينية قضاء بيجي الذي ينقل الكهرباء من قضاء تكريت إلى عدد من القرى، وأضافت الخلية أنه "تم تفكيك الحزام الناسف من قبل خبير المتفجرات".

في سياق متصل، نظم مئات العراقيين احتجاجا في العاصمة بغداد، اليوم الجمعة، على زيادة انقطاع الكهرباء ونقص إمدادات المياه بينما تجاوزت درجات الحرارة الخمسين مئوية في بعض أنحاء البلاد.

ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات السكان الذين قالوا إن "الكهرباء انقطعت تماما في معظم المحافظات العراقية قبل الفجر في واحدة من أسوأ حالات الانقطاع هذا العام وعادت بعض خطوط شبكة الكهرباء الرئيسية للعمل في بغداد بحلول الظهر".

وكسا الضباب الدخاني سماء بغداد، التي يحظى سكانها بإمدادات أفضل مقارنة بالمناطق الأكثر فقرا في جنوب البلاد، بعد شروق الشمس إذ استخدمت المنازل مولدات الكهرباء التي تعمل بالديزل لفترات أطول من المعتاد.

وتعاني شبكة الكهرباء الرئيسية في العراق من انقطاعات تستمر لساعات يوميا، لكن العجز في الإمدادات يتفاقم خلال أشهر الصيف الحارة عندما تسجل درجة الحرارة عادة 50 مئوية ويزيد استخدام مكيفات الهواء.