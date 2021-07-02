منسق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا: لم يتم التوصل إلى اتفاق لإجراء الانتخابات الليبية

قال منسق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، اليوم الجمعة، لم يتم التوصل إلى اتفاق للتمهيد لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.