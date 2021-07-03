السيسي يفتتح أحدث قاعدة للجيش المصري على البحر المتوسط... فيديو

أعلنت الرئاسة المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيفتتح، اليوم السبت، قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب علي الساحل الشمالي الغربي للبلاد.

وحسب بيان الرئاسة المصرية، فإن قاعدة 3 يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط.

وأضاف البيان أن "القاعدة تختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة علي الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي".

وأشار البيان إلى أن "قاعدة 3 يوليو تعد إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية".

وأكد أن ذلك يأتي ضمن "خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية".