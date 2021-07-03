السيسي وابن زايد والمنفي يتفقدون الفرقاطة "الجلالة" داخل قاعدة 3 يوليو العسكرية

تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم السبت، الفرقاطة "الجلالة" داخل قاعدة 3 يوليو العسكرية الجديدة.

وحسب وسائل إعلام مصرية، "استمع السيسي، إلى شرح تفصيلي كامل عن عمل الفرقاطة والقدرات الخاصة بها والمحتويات الموجودة فيها والقوات القتالية، وتناقش مع القادة عن وضع الطائرات التي يمكن حملها على الفرقاطة.

وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق اليوم، قاعدة "3 يوليو" البحرية على الساحل الشمالي للبلاد بالقرب من الحدود الليبية.

ونقل التلفزيون المصري الرسمي وقائع الافتتاح حيث وقع السيسي وثيقة إنشاء القاعدة البحرية وشهد رفع علم مصر عليها.

وكان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة المصرية، أكد أن قاعدة 3 يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.