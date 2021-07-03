التحالف العربي يحبط هجوما لجماعة الحوثي بزورقين مفخخين على ساحل البحر الأحمر غربي اليمن

أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم السبت، إحباط هجوم بحري لجماعة أنصار الله (الحوثيين) على شواطئ الحديدة جنوبي البحر الأحمر، فيما يمثل جانبا من معارك تخوضها الحكومة والتحالف منذ أكثر من ست سنوات ضد الجماعة لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها أبرزها العاصمة صنعاء.

القاهرة - سبوتنيك. وقال التحالف وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن قواته أحبطت هجوما عدائيا وشيكا باستخدام زورقين مفخخين من جماعة أنصار الله، وتم تدميرهما في منطقة الصَليف شمال محافظة الحديدة أثناء التجهيز للعملية.

وأضاف ‏أن جماعة أنصار الله "مستمرة في تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر".

واتهم التحالف جماعة أنصار الله ‌‎بـ "استمرار انتهاك اتفاق ستوكهولم (توصلت إليه الحكومة اليمنية وأنصار الله أواخر 2018 في جولة مفاوضات السويد) بإطلاق العمليات العدائية من محافظة الحديدة".

ويأتي الهجوم البحري لـ "أنصار الله" بعد ساعات من إعلان التحالف العربي إفشال هجوم للجماعة بطائرة مسيرة مفخخة على منطقة خميس مشيط جنوب غربي السعودية، وتأكيده اعتراضها وتدميرها في الأجواء اليمنية.

وفي المقابل، ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة أنصار الله أن التحالف نفذ غارتين جويتين على مديرية الصَليف شمال محافظة الحديدة.

وتقود السعودية، منذ آذار/مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

ومن جهتها تنفذ الجماعة هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.