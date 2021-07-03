لاعب مصري محترف يقضي إجازته في لبنان (صورة)

كشفت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، أن لاعب المنتخب المصري وأحد أبرز محترفيه في أوروبا يقضي إجازته الصيفية في لبنان.

وذكر موقع "lebanonfg" أن لاعب منتخب مصر وآرسنال الإنكليزي، محمد النني، يقضي عطلته الصيفية في لبنان، حيث وصل منذ خمسة أيام.

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ونشر النني فيديو يوثّق رحلته في جبال لبنان، وعلّق أحدهم: "حتى إنت عم تهرّب بنزين؟".

وعلق أحد المتابعين من مصر: "النني عرف إن لبنان بتمر بأزمة اقتصادية فنزل عشان يساعدهم.. فخر العرب".

ورحب اللبنانيون بحضور لاعب "الفراعنة"، من بينهم لاعب منتخب لبنان ماجد عثمان، ورابطة جمهور آرسنال الرسمية في لبنان.