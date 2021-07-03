الرئيس الفلسطيني يمدد حالة الطوارئ 30 يوما لمواجهة كورونا

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا يقضي بتمديد حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة 30 يوما اعتبارا من اليوم (السبت)، لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا.

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أنه بحسب المرسوم "تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمجابهة المخاطر الناتجة عن كورونا، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار".

ويأتي تمديد حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية عقب إعلان وزارة الصحة نهاية الأسبوع الماضي اكتشاف حالات إصابة بالسلالة المتحورة المكتشفة في الهند من فيروس كورونا في الضفة الغربية.

وكان عباس فرض حالة الطوارئ في الخامس من مارس 2020 على إثر اكتشاف أول إصابة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في الضفة الغربية وتم تمديدها منذ ذلك الوقت بشكل شهري.

فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 83 إصابة جديدة بكورونا في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة دون أي حالات وفاة مقابل 137 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية. وفقا لـ "رويترز".

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي، إلى وجود 5 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج 11 مريضا في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية. وبلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية 343333 حالة من بينهم 3838 حالة وفاة بحسب إحصائيات وزارة الصحة فيما بلغ عدد الفلسطينيين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة 516,068 بينهم 371,787 تلقوا الجرعتين من اللقاح.