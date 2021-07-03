بالصورة..سفيرة دولة أجنبية تنتظر في طابور الوقود بلبنان

نشرت السفيرة الكندية لدى لبنان، شانتال تشاستيناي، صورة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" مرفقة بتعليق حول شأن أزمة البنزين التي يعاني منها لبنان في الأشهر الأخيرة.

وغردت السفيرة الكندية تشاستيناي قائلة : "محطة وقود أخيرا في الأفق! الانتظار في الطابور بصبر مثل الجميع.. ماذا تفعل صباح السبت الجميل؟".

Gas station ⛽️ finally in sight! Waiting in line patiently like everyone. What are you doing this beautiful Saturday morning? pic.twitter.com/Ak8wBKl6Gd — Chantal Chastenay (@CChastenay) July 3, 2021

ورفع لبنان، الثلاثاء، أسعار المحروقات بنسبة تجاوزت 30 في المئة، في خطوة تأتي في إطار رفع الدعم جزئيًا عن الوقود مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان، فيما تغرق البلاد في دوامة انهيار اقتصادي متماد.

وينتظر اللبنانيون منذ أسابيع لساعات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود، التي اعتمدت سياسة تقنين حاد في توزيع البنزين والمازوت، فيما تراجعت تدريجيًا قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التيار لتصل ساعات التقنين يومياً إلى 22 ساعة.

وبحسب قائمة الأسعار الجديدة التي نشرتها الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، تجاوز سعر صفيحة البنزين (20 لترا) 95 أوكتان الـ60 ألف ليرة (40,6 دولار وفق سعر الصرف الرسمي) بعد ارتفاع بنحو 16 ألف ليرة. وبات سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان قرابة الـ63 ألفاً (42 دولارا) بعد ارتفاع بقيمة 16,300 ليرة. وتجاوز سعر صفيحة المازوت 46 ألف ليرة (30,7 دولارا) بعد زياردة قدرها 12,800 ليرة.