العراق يحيل مصفى ذي قار الاستثماري إلى شركة الأوسط للطاقة

أعلن وزير النفط العراقي عن إحالة مصفى ذي قار الاستثماري إلى شركة الأوسط للطاقة التي تضم عددا من الشركات الصينية الكبيرة .

وقال وزير النفط، إحسان عبد الجبار إسماعيل، إن "المصفى يضم وحدات إنتاجية متكاملة وسيكون بطاقة 100 ألف برميل باليوم، وينفذ وفق أحدث المواصفات الفنية والجودة والتكنلوجيا المتقدمة".

وأشار إسماعيل إلى أهمية هذا المصفى في دعم قطاع التصفية في العراق، وخطط الحكومة في التنمية المستدامة وفي تغطية جزء كبير من الحاجة المحلية لأنواع الوقود، فضلاً عن توفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وعبر وزير النفط العراقي عن أمله في توقيع العقد مع الشركة خلال شهر يوليو/ تموز الجاري.