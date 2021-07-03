محمد بن زايد يلفت الانتباه بلقطة طريفة مع حفيده بجوار السيسي... فيديو

خطف حفيد ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، الأضواء خلال حفل افتتاح قاعدة عسكرية بحرية مهمة، أقامتها مصر على ضفاف البحر الأبيض المتوسط.

وحمل ابن زايد، أثناء افتتاح قاعدة "3 يوليو" العسكرية على البحر المتوسط بمصر، حفيده عاليا، بعد أن تعذر على الأخير رؤية القاعدة بشكل واضح.

وافتتح الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، اليوم السبت، قاعدة "3 يوليو" البحرية في منطقة جرجوب بمحافظة مطروح المطلة على البحر المتوسط، وكان لافتا لدى المتابعين إحضار محمد بن زايد لحفيديه للمشاركة في الاحتفال، وهما طحنون بن محمد بن طحنون آل نهيان، والأصغر زايد بن محمد بن طحنون آل نهيان، بحسب مصادر إماراتية.

يذكر أن قاعدة "3 يوليو" هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن "القاعدة تختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي، وصون مقدراتها الاقتصادية، وتأمين خطوط النقل البحرية، والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي".