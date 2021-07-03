الجيش اللبناني يعلق على أنباء حول اتصالات أجريت مع قيادته

علقت قيادة الجيش اللبناني على أنباء متداولة مؤخرا، تحدثت عن اتصالات أجريت مع قيادة الجيش.

واستنكر البيان مثل هذه المزاعم قائلا: "إن القيادة إذ تعتبر أن الهدف من هذه الأخبار إرباك الساحة اللبنانية وإحداث شرخ بين اللبنانيين، من خلال استغلال الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي تعصف بلبنان، يهمّها أن تؤكد أن الجيش يضع نصب عينيه المصلحة الوطنية العليا، وهمه الأول والأوحد هو الحفاظ على الأمن والاستقرار، وكل ما تقوم القيادة به يندرج في هذا الإطار".

ونقلت قناة "الجديد" عن مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش اللبناني بيانا قالت فيه: "تناقل بعض مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا ملفقة ومزاعم عن اتصالات أجريت مع قيادة الجيش".

وأعرب البيان عن تقديره الكبير لـ"الالتفاف الشعبي والسياسي مع الجيش، والذي تُعبّر عنه الاتصالات الداعمة التي تتلقاها المؤسسة العسكرية خصوصاً لجهة المهام المتشعبة والصعبة التي يؤديها الجيش بكل حرفية ومناقبية وانضباط وصبر".

واختتم البيان بدعوة وجهتها قيادة الجيش بعدم "خلق أجواء من شأنها تغذية الفتن والمس بالسلم الأهلي".

وفي وقت سابق، كشف الوكيل السابق لوزارة الخارجية الأمريكية​ للشؤون السياسية، ​ديفيد هيل،​ أن ​الوضع الاقتصادي​ في ​لبنان​ يواجه كارثة كبرى، محذرا من أن "انهيار لبنان بات وشيكا".

وفي ​مقابلة خاصة​ مع قناة "CNBC"، قال هيل، إن "قادة لبنان بحاجة إلى إظهار الإرادة للإصلاح قبل تقديم أي ​مساعدة​ خارجية"، مؤكدا أنه "لن تكون هناك أي خطة إنقاذ دولية للبنان، لكن ستكون هناك مساعدة كبيرة لتحقيق برنامج الإصلاح".

وردا على سؤال حول استمرار لقاءات المسؤولين الأمريكيين بحاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​، قال هيل: "هو حاكم ​المصرف المركزي​ وهو شخصية أساسية للمضي قدما".

وأضاف قائلا بهذا الصدد: "لست هنا للدفاع عن سلامة أو توجيه اتهام لأحد، ولكن لا مؤشرات تدينه بما يخص الفساد المالي، والتحقيقات لم تنته بعد".