بالونات غزة تشعل حريقا في مستوطنة إسرائيلية... فيديو

اشتعلت النيران، اليوم السبت، في مستوطنة باري الإسرائيلية، التابعة للمجلس الإقليمي أشكول، نتيجة لإطلاق بالون حارق من قطاع غزة، وفق إعلام عبري.

وأوضحت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية أن طواقم الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع بالمستوطنة دون وقوع إصابات بين سكانها.

وأمس الجمعة، أعلنت هيئة الإطفاء الإسرائيلية أن طواقمها تعاملوا مع حريق في منطقة حرشية في مجلس أشكول ناجم عن إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة.

שריפה פרצה באזור בארי במועצה האזורית אשכול. נבדק חשד לבלון תבערה@Itsik_zuarets (צילום: כיבוי בארי) pic.twitter.com/izGWX62Xfb — כאן חדשות (@kann_news) July 3, 2021

وفجر الجمعة أغارت مقاتلات إسرائيلية على مواقع عسكرية تابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في القطاع، ردا على استنئاف إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة تجاه المستوطنات خلال الأيام الأخيرة الماضية.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي آنذاك إنه تم قصف موقع لتطوير الأسلحة تابع لحركة "حماس".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، اندلع حريق في مساحات أشواك بالقرب من كيبوتس دجانيا بمنطقة طبريا شمال إسرائيل ما أسفر عن احتراق 10 سيارات وإصابة 5 أشخاص نتيجة استنشاق الدخان، وتم السيطرة على الحريق لاحقا، الذي يرجح أن يكون اندلع نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

מספר כלי רכב עלו באש כתוצאה משריפת חורש שפרצה בעמק המעיינות. המבקרים במקום פונו מהמתחם, לא דווח על פצועים

(מיכל וסרמן) pic.twitter.com/cKd4DIJ7r2 — כאן חדשות (@kann_news) July 3, 2021

وعادة ما تشهد إسرائيل كل صيف اندلاع عشرات الحرائق في مناطق الأحراش مع ارتفاع درجات الحرارة.