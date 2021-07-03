إعلام: اشتعال نيران في سفينة شحن إسرائيلية شمالي المحيط الهندي

ونقلت قناة "الميادين" عن مصادر موثوقة خاصة بها، مساء اليوم السبت، أن سفينة تجارية إسرائيلية تعرضت لإصابة بسلاح ليس معروفا، في شمال المحيط الهندي، دون إعلان جهة معينة مسؤوليته عن الحادث، حتى الآن.

وذكرت القناة أن السفينة التجارية الإسرائيلية تعرضت للإصابة بسلاح غير معروف، مدعية - على لسان مصادرها - أن السفينة الإسرائيلية كانت في طريقها إلى موانئ الإمارات، بعدما كانت راسية في ميناء على البحر الأحمر، وذلك دون إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، حتى الآن.

وأفادت المصادر نفسها أن حادث السفينة التجارية الإسرائيلية يأتي غداة تداول أنباء عن اعتداء إسرائيلي بطائرة مسيرة غرب العاصمة الإيرانية، طهران، مشيرة إلى أنه سبق لوسائل إعلام إيرانية أن ذكرت، في 23 يونيو/حزيران الماضي، أن هجوما بطائرة مسيرة استهدف مبنى في مدينة كرج الإيرانية.

وتم الحديث عن المبنى الإيراني المستهدف، وهو المبنى الذي يقع قرب الهيئة الإيرانية المنتجة لـ"بركت" أول لقاح إيراني مضاد لفيروس كورونا المستجد.