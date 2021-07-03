سامح شكري: مصر لن تدخر أي جهد لحماية أمنها القومي وحقوقها المائية

قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، اليوم السبت، إن مصر لن تدخر أي جهد في حماية أمنها القومي وحقوقها المائية.

وذكر سامح شكري خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "حديث القاهرة"، والذي يذاع على قناة "القاهرة والناس" المصرية، مساء اليوم السبت، أن إثيوبيا لم تكمل بناء سد النهضة، ولن تحجز من المياه بحسب ما كان مقررا، فيما سيتم حجز ما يقارب نصف الكمية.

ونقلت صحيفة المصري اليوم، مداخلة وزير الخارجية المصري، والذي أكد خلالها أن بناء سد النهضة سينتج عنه ضرر كبير، موضحا أن عملية الملء الثاني تعد مخالفة جديدة من الجانب الإثيوبي، وبأنه سيكون لبلاده رد فعل ملائم له.

يتبع..