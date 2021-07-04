طيران الإمارات تعلق رحلاتها من وإلى السعودية بدءا من هذا الموعد

أعلنت شركة طيران الإمارات، أنها ستعلق كافة رحلات الركاب من وإلى السعودية حتى إشعار آخر.

جاء هذا في تحديث للناقلة عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، بحسب صحيفة "البيان".

وقالت شركة الخطوط الجوية إن قرار التعليق سوف يسري بدءا من اليوم الأحد 4 يوليو/ تموز الجاري، موضحة أن هذا جاء وفقا لتعليمات من الهيئة العامة للطيران المدني السعودية.

وذكرت أنه لن يكون هناك قبول للمسافرين الذين يصلون إلى المملكة كوجهة نهائية في 5 يوليو أو بعد هذا التاريخ للسفر في نقطة انطلاقهم الأصلية.

وأوضحت الناقلة، أنه يتعين على العملاء المتضررين من هذا الإجراء الاتصال بوكيل السفر أو مركز اتصال طيران الإمارات للحصول على خيارات إعادة الحجز.

وفيما يتعلق بالحجوزات التي ألغيت، ذكرت طيران الإمارات، أنها توفر خيارين أمام العملاء، الأول هو الاحتفاظ بالتذكرة لاستخدامها في رحلة مستقبلية، والثاني هو إعادة حجز الرحلة في تاريخ جديد.