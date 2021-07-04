الشرطة العراقية تنفذ عمليات استباقية في كركوك

أعلنت قوة من الشرطة الاتحادية بالعراق، اليوم الأحد، تنفيذ عمليات استباقية، أسفرت عن العثور على أوكار وقذائف مدفع وعبوات ناسفة في كركوك.

جاء هذا في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال البيان إن قوة من الفرقة الخامسة شاركت قوة من اللواء الثامن عشر للفرقة وقسم الاستخبارات ومجموعة من الطائرات المسيرة، بالتعاون مع طيران الجيش، في تنفيذ عملية استباقية لدهم وتفتيش وادي زغيتون وقرى الكبة.

وبين أن العملية، قادت إلى العثور على 3 أوكار لعصابات إرهابية، وصاروخ وقاذفة، وقنبرة هاون60 ملم بدون صاعق، وناظور نهاري.

وذكر البيان أن قوة مشتركة من مقر الفرقة الثالثة واللواء الثاني عشر نفذت عملية استباقية لتفتيش قرى "مراطة الصغيرة ومراطة الكبيرة، والخبازة".

وأسفرت هذه العملية عن العثور على 3 قذائف مدفع عيار130ملم، وعبوتين ناسفتين.

وأوضح البيان أنه جرت معالجة كافة المضبوطات، وأن مفارز الجهد الهندسي المرافقة قامت برفع المقذوفات.