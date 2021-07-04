ترقية ثاني امرأة إلى رتبة جنرال في الجزائر

رقت المؤسسة العسكرية الجزائرية، اليوم الأحد، امرأة جديدة من رتبة عقيد إلى رتبة عميد بمناسبة التحضير لاحتفالات عيد الاستقلال.

ووفقا لوسائل إعلام جزائرية، فقد تمت ترقية العقيد صورية عيساوي إلى عميد (جنرال)، خلال الحفل السنوي لتقليد الرتب وإسداء الأوسمة، الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بقصر الشعب في الجزائر العاصمة.

وشغلت العقيد عيساوي منصب ممثلة مكتب التعليم العسكري لدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الجزائري.

يذكر أنه في العام 2017 تم تقليد رتبة لواء للعميد "بودواني فاطمة" وهي أول امرأة ترقى إلى هذه الرتبة في صفوف الجيش الوطني الشعبي.