الإمارات تتحدث عن "غياب العدالة" في اتفاق "أوبك +"

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، اليوم الأحد، إن بلاده ملتزمة باتفاق تخفيضات إنتاج النفط ودعم زيادة الإمدادات في أغسطس/ آب، لكنها تعتقد أنه لا ينبغي أن تكون مشروطة بإطالة أمد اتفاقية التجميد الحالية.

وكتب الوزير على "تويتر": "تظل الإمارات ملتزمة تماما تجاه منظمة أوبك ومجموعة أوبك بلس، ونؤيد زيادة الإنتاج اعتبارا من أغسطس. ومع ذلك، لا ينبغي أن يكون هذا مشروطا بتمديد الاتفاق الحالي".

The UAE remains fully committed to OPEC and OPEC+ and we support an increase in production from August. However, this should not be conditional on an extension to the current agreement. https://t.co/89J07eaRvH #OPEC — سهيل المزروعي (@HESuhail) July 4, 2021

يأتي ذلك بعد تمديد اجتماع "أوبك +" الأسبوع الماضي إلى يوم الاثنين. قال مصدران في "أوبك +" لـ"سبوتنيك" يوم الخميس إن الإمارات اختلفت مع خط الأساس للتخفيضات.

وقالت وزارة الطاقة الإماراتية، في بيان اليوم الأحد، إن الإمارات كانت دائما بين أكثر المنتجين التزاما باتفاقيات "أوبك" و"أوبك +"، وخلال الاتفاقية الحالية الممتدة لسنتين تعدى التزامها 103%.

وذكرت الوزارة في بيان صادر اليوم أن الإمارات ترى أن السوق العالمي في الفترة الحالية بحاجة ماسة لزيادة الإنتاج، وتؤيد هذه الزيادة للفترة بين أغسطس إلى ديسمبر/ كانون الأول دون أي شروط ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

لكنها قالت: "للأسف، طرحت اللجنة الوزارية في أوبك+ خيارا واحدا فقط وهو زيادة الإنتاج مشروطا بتمديد الاتفاقية الحالية إلى ديسمبر 2022، وهي اتفاقية غير عادلة للإمارات من ناحية نقطة الأساس المرجعية لحصص الإنتاج".

ونوهت بأن الإمارات اقترحت فصل زيادة الإنتاج عن موضوع تمديد الاتفاقية والمضي قدما في زيادة الإنتاج دعما لاحتياجات السوق العالمي، ولكن اللجنة الوزارية لـ"أوبك +" أصرت على ربط الموضوعين.