رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يجتاز اختبارات تي 38 بوكالة ناسا

أعلن رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي اجتياز الاختبارات النظرية الخاصة باستخدام طائرة "تي 38"، التي تمكن رواد الفضاء من تنفيذ طلعات جوية باستخدام أنظمة الملاحة والاتصالات.

وعبر النيادي، عن شعوره بالسعادة كلما اقترب من استكمال مهمته التدريبية في وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

وكتب على "تويتر": "شيئا فشيئا، نقترب من إنجاز مهمنا التدريبية في وكالة ناسا"، مضيفا: "أشعر بالسعادة لاجتيازي الدروس النظرية والعملية واجتياز الاختبارات النهائية الخاصة باستخدام طائرة "تي 38"، التي توفر لرواد الفضاء فرصة للتحليق كطاقم".

شيئاً فشيئاً نقترب من إنجاز مهمنا التدريبية في ناسا. سعيد باجتيازي الدروس النظرية والعملية والاختبارات النهائية لطائرة T38 التي تتيح لرواد الفضاء التحليق كطاقم بإمكانه تخطيط وتنفيذ طلعات ياستخدام أنظمة الملاحة والاتصالات والتعامل مع حالات الطوارئ عبر الإجراءات القياسية للطائرة. pic.twitter.com/7Av5BcKasZ — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) July 3, 2021

ولفت النيادي إلى أن الطاقم يمكنه استخدام تلك الطائرة وتخطيط وتنفيذ طلعات ياستخدام أنظمة الملاحة والاتصالات، كما يمكنهم التعامل مع حالات الطوارئ عبر الإجراءات القياسية للطائرة.

ويتلقى رائدا الفضاء الإماراتيان هزاع المنصوري وسلطان النيادي تدريبات مكثفة بوكاة "ناسا" ضمن البرنامج التدريبي المتقدم، الذي سيلتحق به اثنين آخرين من رواد الفضاء الإماراتيين في وقت لاحق.

وتجرى التدريبات في مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة ناسا، وتشمل التدريب على تنفيذ بمهام في المدار المنخفض للأرض، باستخدام نظام المحاكاة التماثلية للأبحاث الاستكشافية.