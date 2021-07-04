ممثلة فرنسية مشهورة تتوسل للرئيس تبون لإيقاف حملة "القالوفة" لإنقاذ الحيوانات

ناشدت الممثلة الفرنسية، بريجيت باردو، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم أمس السبت، لإيقاف حملة إبادة الحيوانات وإنقاذ الكلاب والقطط الضالة.

انضمت الممثلة الفرنسية باردو إلى حملة التضامن الواسعة مع الحيوانات في الجزائر، والتي أطلقها جزائريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإنقاذ الحيوانات، ووصفت هذه الإبادة وعمليات القتل بـ "الإعدام القاسي للكلاب والقطط".

🔴 Brigitte Bardot asks President Abdelmadjid Tebboune to stop the electrocution of dogs and cats.



Join the algerian national movement #stop_galoufa_en_Algerie against these atrocities by reposting this hashtag. https://t.co/PuTdmrr0q0 pic.twitter.com/1YCCilgvOH — Fondation Brigitte Bardot 🌍 (@FBB_World) July 2, 2021

وعبّرت بريجيت باردو عبر حسابها الرسمي "تويتر" عن درجة رعبها من مصير هؤلاء الحيوانات الضالة في الجزائر، ودعت إلى أن "الحل الأمثل هو الشروع في حملة تلقيح"، مبدية استعدادها التام لتوفير اللقاحات عبر مؤسستها الرائدة في حماية الحيوانات التي أسّستها في ثمانينات القرن الماضي.

طلعو الهاشتاج باه يوصل للسلطات المعنية#stop_galoufa_en_Algérie

جمعية تقتل الحيوانات بشتى وسائل(التعذيب.القتل.الحرق...الخ

تحت عنوان حماية الانسان من الحيوانات المتشردة والضالة😠دون رحمة أو شفقة يقومون بقتلها وتعذيبيها و حتي دفنها حية. pic.twitter.com/tub404ez2G — Abdelghani Bakhti 🇩🇿 (@AbghaniH) June 13, 2021

وتصدّر وسم "أوقفوا القالوفة في الجزائر" مواقع التواصل الاجتماعي الشهر الماضي، والذي يعني أوقفوا قتل الحيوانات الضالة، بعد أن انتشرت العديد من مقاطع قتل للحيوانات، عن طريق رميها بالرصاص أو تكديسها في صناديق ورشها بالمياه ثم صعقها كهربائيا ثم حرقها.