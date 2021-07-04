ممثلة فرنسية مشهورة تتوسل للرئيس تبون لإيقاف حملة "القالوفة" لإنقاذ الحيوانات

انضمت الممثلة الفرنسية باردو إلى حملة التضامن الواسعة مع الحيوانات في الجزائر، والتي أطلقها جزائريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإنقاذ الحيوانات، ووصفت هذه الإبادة وعمليات القتل بـ "الإعدام القاسي للكلاب والقطط".
🔴 Brigitte Bardot asks President Abdelmadjid Tebboune to stop the electrocution of dogs and cats.— Fondation Brigitte Bardot 🌍 (@FBB_World) July 2, 2021
Join the algerian national movement #stop_galoufa_en_Algerie against these atrocities by reposting this hashtag. https://t.co/PuTdmrr0q0 pic.twitter.com/1YCCilgvOH
وعبّرت بريجيت باردو عبر حسابها الرسمي "تويتر" عن درجة رعبها من مصير هؤلاء الحيوانات الضالة في الجزائر، ودعت إلى أن "الحل الأمثل هو الشروع في حملة تلقيح"، مبدية استعدادها التام لتوفير اللقاحات عبر مؤسستها الرائدة في حماية الحيوانات التي أسّستها في ثمانينات القرن الماضي.
طلعو الهاشتاج باه يوصل للسلطات المعنية#stop_galoufa_en_Algérie— Abdelghani Bakhti 🇩🇿 (@AbghaniH) June 13, 2021
جمعية تقتل الحيوانات بشتى وسائل(التعذيب.القتل.الحرق...الخ
تحت عنوان حماية الانسان من الحيوانات المتشردة والضالة😠دون رحمة أو شفقة يقومون بقتلها وتعذيبيها و حتي دفنها حية. pic.twitter.com/tub404ez2G
وتصدّر وسم "أوقفوا القالوفة في الجزائر" مواقع التواصل الاجتماعي الشهر الماضي، والذي يعني أوقفوا قتل الحيوانات الضالة، بعد أن انتشرت العديد من مقاطع قتل للحيوانات، عن طريق رميها بالرصاص أو تكديسها في صناديق ورشها بالمياه ثم صعقها كهربائيا ثم حرقها.
Where’s humanity— M (@daoudmanarr) June 16, 2021
Please share the photo with others let the world see what happened in Algeria #stop_galoufa_en_algerie #اوقفوا_القالوفة_في_الجزائر
Stop it .. pic.twitter.com/69ZluJzL27
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