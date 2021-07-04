التضامن المصرية تكشف عن حدث هو الأكبر في تاريخ الوزارة

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية عن حدث، هو الأكبر في تاريخ الوزارة، يتعلق بأعداد الأطفال الذين يتم كفالتهم في المنازل، من خلال آليات خاصة بالوزارة توفر لهم حياة كريمة.

وقالت وزيرة التضامن المصرية، نيفين القباج، إن عدد الطلبات التي تم تقديمها للوزارة من أجل كفالة الأطفال تخطت ألفين و500 طلب، خلال الفترة من يونيو/ حزيران 2020 حتى يونيو/تموز 2021.

وذكرت الوزارة أن هذا العدد هو أكبر عدد طلبات كفالة في تاريخ الوزارة يتم تقديمه خلال عام واحد.

وافتتحت القباج، اليوم الأحد، إحدى مؤسسات رعاية الأطفال في مصر، ضمن خططها الهادفة إلى تشجيع المصريين على كفالة الأطفال الأيتام في منازلهم وفقا لآليات الوزارة.

وتقوم الوزارة بدعم الأسرة التي تكفل طفلا لتوفير حياة كريمة له تكون بديلا عن الرعاية داخل المؤسسات الخاصة بكفالة الأطفال.

وزيرة التضامن: عدد طلبات كفالة الأطفال تخطت 2500 طلب في عام واحد.. وهو الأكبر في تاريخ الوزارة https://t.co/tQUK9RqeWR — بوابة الأهرام (@AlAhramGate) July 4, 2021

وتهدف جهود الوزارة إلى توفير أعلى مستويات رعاية الأطفال بصورة تتوافق مع سياسة الدولة الخاصة بحقوق الإنسان.