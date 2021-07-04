خبير جزائري: بلادنا تعيش رسميا الموجة الثالثة لكورونا

أكّد البروفيسور الجزائري، رشيد بلحاج، رئيس مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي "مصطفى باشا"، اليوم الأحد، أن بلاده تعيش موجة ثالثة من جائحة كورونا بعد تضاعف عدد الإصابات أربع مرات.

وقال بلحاج : "إننا نعيش موجة ثالثة، إنه نفس سيناريو الموجة الثانية من صيف العام الماضي، مع بعض الخصائص المختلفة التي بدأت تؤثر على الشباب"، وفقا لام نقلته صحيفة "الشروق" الجزائرية.

وأوضح بلحاج "أن المستشفى الجامعي بالعاصمة الجزائر، مشبع بالمرضى، ويشهد طلبًا قويًا على العلاج، خاصة في العناية المركزة".

وتابع: "لقد شهدنا أيضا زيادة في الطلب على الأكسجين".

وارتفعت عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الآونة الأخيرة، بسبب الانتشار الكبير للسلالات البريطانية على مستوى عدد من الولايات في الجزائر.

وقامت السلطات الجزائرية بإطلاق حملة للتطعيم ضد الفيروس عقب استلامها 500 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي. وتهدف حملة التطعيم بحسب اللجنة العلمية إلى تلقيح نحو 80% من السكان خلال أشهر.