السعودية تعلن توطين 7 مهن جديدة وتوفر 40 ألف وظيفة

أصدرت المملكة العربية السعودية، قرارات وزارية جديدة لتوطين عدة مهن وأنشطة، تستهدف توفير أكثر من 40 ألف وظيفة.

وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد بن سليمان الراجحي، إن المهن التي شملها التوطين هي "الاستشارات القانونية، ومكاتب المحاماة، والتخليص الجمركي، والأنشطة العقارية، وقطاع السينما، ومدارس تعليم قيادة المركبات، والمهن الفنية والهندسية"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار الراجحي، إلى أن خطة العام الجاري تستهدف توفير أكثر من 203 آلاف وظيفة، مؤكدا أن إصدار هذه القرارات "يأتي استمرارا لاستراتيجية الوزارة في تمكين الكوادر الوطنية من الحصول على فرص عمل نوعية ومتميزة، وتوفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة تسهم في استقطاب المزيد من أبناء وبنات الوطن للعمل في القطاع الخاص، وزيادة مشاركتهم في سوق العمل".

وأعرب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، عن شكره وتقديره "للشركاء في مختلف الجهات التي عملت مع الوزارة بتناغم وانسجام تام، وبتعاون هادف ومثمر لتنظيم سوق العمل وتطويره ورفع كفاءته، وزيادة الإنتاجية".

المهندس الراجحي: ستة قرارات وزارية جديدة تستهدف توفير أكثر من 40 ألف وظيفة تشمل : الاستشارات القانونية ، ومكاتب المحاماة، والتخليص الجمركي، والأنشطة العقارية، وقطاع السينما، ومدارس تعليم قيادة المركبات، والمهن الفنية والهندسية.https://t.co/xWkhHt82kp#واس_اقتصادي pic.twitter.com/XHecNDFqMr — واس الاقتصادي (@SPAeconomic) July 4, 2021

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أصدرت بداية العام الجاري عدة قرارات، منها توطين المجمعات التجارية المغلقة، والمطاعم والمقاهي، وأسواق التموين المركزية، والمهن التعليمية في التعليم العام الأهلي، وتسهم تلك القرارات في زيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل السعودي وفتح المزيد من فرص العمل النوعية والمستقرة أمام المواطنين.