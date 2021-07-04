وزير الدفاع العراقي يطلع على جاهزية الجيش... فيديو

اطلع وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد سعدون، على تقرير عرض جاهزية الجيش، والذي ناقشته، اليوم الأحد، المفتشية العسكرية العامة.

وأوضحت وزارة الدفاع العراقية، أن المفتشية العسكرية العامة ناقشت تقرير عرض الجاهزية لقيادات الأسلحة والصنوف بغية الاطلاع بشكل مفصل على جاهزية الجيش العراقي بحضور وزير الدفاع.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو أرفقته بتعليق قالت فيه إنه تم تقديم دراسة علمية رصينة وفق أحدث المعايير المعتمدة لدى جيوش العالم، وتضمنت الدراسة تقديم الحلول والبدائل للصعوبات الموجودة في وحدات وتشكيلات الجيش العراقي.

من جانبه، أثنى الوزير سعدون على الجهود الكبيرة التي بذلتها المفتشية العسكرية في التقييم، مؤكداً على ضرورة تفعيل الدور التعليمي بصورة أكبر أثناء التفتيشات الفحصية والتعليمية.

وصرح المفتش العسكري العام أن المفتشية ستبقى المكتبة التي ترفد مفاصل المؤسسة العسكرية بمناهج حديثة ومتطورة من خلال خبرات ضباطها الأكفاء.